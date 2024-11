Cette nuit, pas mal de Français étaient sur le pont en NBA. L’occasion de voir Alexandre Sarr poser son career-high sur Zaccharie Risacher, et un Victor Wembanyama toujours sur son nuage face aux Lakers.

Les résultats de la nuit

Pacers – Heat : 111-124 (stats)

: 111-124 (stats) Magic – Sixers 98-86: (stats)

– Sixers 98-86: (stats) Raptors – Pistons : 95-99 (stats)

: 95-99 (stats) Hawks – Wizards : 129-117 (stats)

– Wizards : 129-117 (stats) Cavaliers – Bulls : 144-126 (stats)

– Bulls : 144-126 (stats) Knicks – Nets : 124-122 (stats)

– Nets : 124-122 (stats) Spurs – Lakers : 115-120 (stats)

: 115-120 (stats) Rockets – Clippers : 125-104 (stats)

– Clippers : 125-104 (stats) Pelicans – Nuggets : 101-94 (stats)

– Nuggets : 101-94 (stats) Thunder – Suns : 99-83 (stats)

– Suns : 99-83 (stats) Warriors – Grizzlies : 123-118 (stats)

– Grizzlies : 123-118 (stats) Kings – Wolves : 126 – 130 a.p (stats)

Victor Wembanyama

Face aux Lakers, Wemby a continué sur sa lancée. Quelques jours après son match historique à 50 points, Victor Wembanyama n’est toujours pas descendu de son nuage. Malgré un Anthony Davis en mode MVP, l’Alien s’en sort très bien : 28 points, 14 rebonds et 2 contres.

Zaccharie Risacher

Soirée tranquille pour Zaccharie Risacher. Les Hawks ont tapé les Wizards et Zacch a fait le taff sans être flamboyant. Les pourcentages aux tirs sont assez douteux, mais le premier choix de Draft boucle la rencontre avec 11 points dans la besace.

Alexandre Sarr

Les Wizards ont beau avoir perdu, Alex Sarr a été très, très bon. Cette nuit, le pivot était au four et au moulin. Et ce n’est pas sa ligne de stats qui vous dira le contraire, puisqu’il termine le match avec 20 points (record en carrière), 7 rebonds, 3 contres et 4 interceptions. Ça commence à devenir sérieux.

New career-high in points for the rook tonight.

📊 20 PTS | 7 REB | 4 STL | 3 BLK pic.twitter.com/0N35eELKn7

— Washington Wizards (@WashWizards) November 16, 2024

Bilal Coulibaly

Kyle Kuzma, dégage. Depuis que le Kuz est revenu, Bilal a moins de place pour s’exprimer. Cette nuit, l’autre “phénomène” a encore pris 28 tirs. Dans ces conditions, difficile pour notre Français de briller. Enfin bon, BC n’est pas passé loin du double-double, puisque il compile 9 points et 9 rebonds, avec 5 passes décisives.

Nicolas Batum

Nuit compliquée pour Nico, qui n’a joué que quatre petites minutes contre les Rockets. Trop peu pour juger.

Guerschon Yabusele

Un peu à l’image de son équipe, Guerschon Yabusele n’était pas dans son meilleur jour face à Orlando. En 24 minutes, le Dancing Bear a inscrit 4 points, pris 2 rebonds et distribué 1 contre.

Ousmane Dieng

Match solide pour Ousmane contre les Suns. Encore un beau temps de jeu – 22 minutes – suffisant pour se montrer. Malgré une adresse au tir fuyante, 1/6 de loin, l’intérieur finit avec 7 points et 5 rebonds.

Rudy Gobert

Rudy Gobert a beau avoir été aux premières loges pour voir De’Aaron Fox (60 points !) faire tomber le record de franchise des Kings au scoring sur un match, il a quand même remporté la rencontre. Individuellement, Gobzilla a posé une performance que l’on qualifiera de correcte pour un joueur de son calibre : 11 points, 11 rebonds et 3 contres.

Le programme de la nuit prochaine