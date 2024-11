Les Sixers battus par le Magic, 10e défaite en 12 matchs (98-86)

Malgré les retours de Paul George et Joel Embiid, les Sixers n’ont toujours pas retrouvé le chemin de la victoire. À Orlando, face à un Magic toujours privé lui de Paolo Banchero, Philadelphie a tenu son match pendant trois quart-temps. Avant de s’effondrer totalement… et d’encaisser un 10e revers en 12 matchs cette saison.

On avait des raisons d’y croire : Paul George en tenue, Joel Embiid en tenue. Face à un Magic qui joue sans sa star, Paolo Banchero. Et pourtant, on a été déçu. Le premier cité a raté son match, avec 13 points à 4/15 au tir, le second n’a pas eu l’impact espéré face à une raquette pourtant à sa portée. Surtout, le groupe dans son ensemble n’a pas su résister à une équipe d’Orlando impeccable dans la mentalité lorsqu’il a fallu accélérer le rythme pour remporter le match.

Encore une défaite des Sixers.

Cette fois avec Paul George et Embiid.

Cette fois à Orlando, sans Banchero.

10 défaites en 12 matchs pour Philly.

Les Sixers ont compté la plus grosse avance du match à quelques encablures de la fin du troisième quart (+9). Pourtant, il n’a fallu que 4 minutes, à cheval sur les deux derniers quart-temps, pour que le Magic tue quasiment la partie d’un 20-3 dévastateur, montrant de manière flagrante les grosses lacunes défensives de Philly. Et malgré un retour à 4 points, c’est un nouveau coup d’accélérateur des hommes de Floride qui termine définitivement la soirée.

Seule satisfaction, s’il en existe une ? La nouvelle belle sortie de Jared McCain, 29 points à 10/17 au tir pour le rookie. Sinon, des leaders qui ont tendance à se cacher, un collectif qui ne s’y retrouve pas défensivement et des déceptions à la pelle pour les fans de la franchise. 10 défaites en 12 matchs, et une urgence plus que pressante de remporter des matchs au risque d’un dénouement sans doute malheureux… et très rapide.

