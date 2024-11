La NBA Cup remet le couvert cette nuit avec 12 affiches au programme. Un menu XXL, mais qui ne va certainement pas donner une indigestion en fin de soirée.

Le programme NBA du soir

Toronto Raptors – Detroit Pistons à 1h

Orlando Magic – Philadelphia 76ers à 1h

Indiana Pacers – Miami Heat à 1h

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers à 1h30

New York Knicks – Brooklyn Nets à 1h30

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls à 1h30

Atlanta Hawks – Washington Wizards à 1h30

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns à 2h

Houston Rockets – Los Angeles Clippers à 2h

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets à 2h

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves à 4h

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies à 4h

Victor Wembanyama vs LeBron James

C’est certainement LE duel incontournable de la nuit : Victor Wembanyama vs LeBron James. Les deux joueurs sont en feu complet depuis une semaine. Wemby a la main chaude et a explosé son record en carrière avec 50 points, pas plus tard qu’il y a deux jours. Le King est toujours confortablement installé sur son trône et continue de marquer l’Histoire. Le pépère est devenu le plus vieux joueur à enchaîner trois triple-doubles.

La fougue de la jeunesse face à l’expérience de l’ancien, ce duel est immanquable donc soyez branchés à 1h30 du matin.

Zaccharie Risacher vs Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

En tant que bons chauvins, il faut forcément s’attarder sur ce duel 100% made in France. Tout d’abord, il concerne les deux premiers choix de Draft : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, mais aussi Bilal Coulibaly qui explose – encore une fois – tous les pronostics en ce début de saison.

Ensuite parce que les deux équipes sont ultra-sympas à voir jouer. Source : le dernier épisode de l’Addition.

Effectivement, les Cavs, c’est totalement le basketball !

Voici d’ailleurs notre tableau final de la matabilité NBA, entre coups de coeur, qualité de jeu, kif, plaisirs coupables, tactique, niveau des annonceurs, ambiance, parquet voire couleurs…

Vous changeriez quoi ? https://t.co/XCm3VCYFzh pic.twitter.com/d9eC4Cpchq

— Simon Capelli-Welter (@levraiscw) November 9, 2024

Le derby de New York

On finit par le New-Yorkico entre Nets et Knicks. Avant la saison, on pensait que la franchise de Spike Lee allait squatter les hauteurs de l’Est tandis que l’ancienne équipe de Jay-Z serait horrible à voir jouer. Après 12 matchs, on est bien loin du compte. New York a beaucoup de mal à se mettre en route tandis que Brooklyn s’en sort plutôt pas avec les armes à leur disposition.

Ajouté à ça la NBA Cup et le Madison Square Garden et on devrait avoir un duel plutôt électrique.