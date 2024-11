On a trouvé un record “d’ancienneté” que LeBron James ne possédait pas ! Mais c’est désormais du passé, à 39 ans, LeBron James est devenu le joueur le plus âgé à claquer trois triple-doubles de suite en NBA. Et non cette phrase n’a rien de normal !

09/11 : 21-12-13 contre les Sixers

11/11 : 19-10-16 contre les Raptors

14/11 : 35-11-14 contre les Grizzlies

À presque 40 ans, LeBron James vient de sortir trois performances magnifiques de suite. Trois triple-doubles qui ont permis à son équipe de s’imposer et de remonter au classement de la Conférence Ouest. Celui qui avait tweeté qu’à 30 ans, le King était bientôt fini est toujours le meilleur prophète de l’histoire .

Trois triple-doubles consécutifs pour un joueur aussi âgé, c’est évidemment un record, mais ce qui est plus surprenant, c’est que ce dernier ne lui appartenait pas déjà. La dernière fois que le King avait enchaîné trois performances de la sorte en saison régulière, il n’avait “que” 34 ans et Jason Kidd avait réussi l’exploit avec quelques mois de plus.

Cinq saisons sont passées depuis sans que LeBron James n’y parvienne (quel surcôté mdr), mais le joueur des Los Angeles Lakers est comme les bons vins qu’il adore boire : à maturité, il peut vous déchirer.

LeBron James continue à collectionner les records liés à l’âge et dans six semaines, il faudra écrire dans tous les papiers que ce qu’il réalise, il le fait à plus de quarante ans, c’est complètement dingue. En attendant les Memphis Grizzlies n’ont plus que leurs yeux pour pleurer et ça, ça doit faire très plaisir à l’enfant d’Akron au vu de sa rivalité récente avec Ja Morant.