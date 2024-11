Quelle nuit exceptionnelle en NBA. Les matchs à plus de 40 points ont fleuri de toute part et un français a réussi à dépasser la barre de 50 pour la deuxième fois de l’histoire en NBA. Il y a des soirs où se coucher est une mauvaise idée. Mais puisqu’on est cools (et que c’est notre travail), on vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Ousmane Dieng a été discret contre les Pelicans. 2 points et 1 rebond en 16 minutes. Dommage, en étant le joueur le plus grand du Thunder, il a un coup à jouer !

Guerschon Yabusele était titulaire cette nuit et a frôlé le double-double : 10 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, propre.

Alexandre Sarr a marqué 12 points contre les Spurs, pas mal, mais pas forcément le Français le plus marquant du match.

Bilal Coulibaly a compilé 6 points, 8 rebonds et 3 passes décisives contre les Spurs, moyen, mais pas forcément le Français le plus marquant du match.

VICTOR WEMBANYAMA A PLANTÉ 50 POINTS CONTRE LES WIZARDS. Je répète. VICTOR WEMBANYAMA A PLANTÉ 50 POINTS CONTRE LES WIZARDS.

3 points, 1 rebond et 1 passe décisive en 14 minutes pour Nicolas Batum dans la défaite face aux Rockets.

Trois petites minutes de footing pour Rayan Rupert contre les Wolves

Double-double pour Rudy Gobert sur la raquette des Blazers : 12 points et 10 rebonds.

Le highlight de la nuit

A HISTORIC night for Wemby.

🔥 Career-high 50 PTS

🔥 Career-high 8 3PM

🔥 Fourth-youngest player to score 50

🔥 First Spurs player with 50+ PTS and 5+ 3PM pic.twitter.com/mCSSssKWPQ

— NBA (@NBA) November 14, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

