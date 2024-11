La nuit des Français en NBA : Victor Wembanyama sur une autre planète !

Les Français de NBA ont joué, les Français de NBA se sont tous inclinés devant la grandeur de Victor Wembanyama : 50 points pour l’Alien, qui a détruit les Wizards de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr !

Victor Wembanyama

Record en carrière, 50 points à 8/16 à 3-points. Avec une impression de facilité complètement dingue. Et en ne jouant pas énormément dans le dernier quart. Wemby est unique, ça on le savait. Quand il conjugue sa singularité avec l’exceptionnel, ça donne des soirées dont on se souvient à vie. On est juste reconnaissant d’avoir pu voir ce match en direct.

Alexandre Sarr

12 points, 2 rebonds, 2 passes à 6/14 au tir. S’est pas mal retrouvé en difficulté lors des défenses sur Wembanyama. Mais le numéro 2 de la Draft 2024 s’est quand même offert le luxe de contrer Victor, après lui avoir scoré sur la tronche.

Bilal Coulibaly

Kyle Kuzma de retour, Jordan Poole en mode Poole Party, Bilal n’a pas pris énormément de tirs, et malgré 38 minutes de jeu, on l’a trouvé relativement discret. Hormis au rebond, où il a tiré son épingle du jeu. Au total, il a proposé 6 points à 2/5 au tir, 8 rebonds, 3 passes et 1 contre.

Guerschon Yabusele

Sans les trois leaders de Philadelphie, Guerschon aurait pu prendre plus de tirs. Il a laissé la gonfle au rookie Jared McCain, qui colle 34 points. Pour Yabu’, c’est 10 points à 4/10 au tir, avec 9 rebonds, 5 passes et 1 interception. Le tour en 31 minutes et en tant que titulaire, face aux Cavaliers.

Rayan Rupert

3 minutes sur le terrain… et pas grand chose de plus pour RR contre les Wolves.

Rudy Gobert

Petit double-double pour Rudy : 12 points, 10 rebonds à 4/8 au tir face aux Blazers

Ousmane Dieng

2 points à 1/4 au tir, avec un rebond pour Ousmane Dieng, en 16 minutes contre les Pelicans

Nicolas Batum

3 points, 1 rebonds, 1 passe en 14 minutes pour le Nic’, en déplacement chez les Rockets.