Victor Wembanyama vient de réaliser la plus grande performance de sa jeune carrière face aux Washington Wizards avec 50 points. Une étape plus qu’un objectif final pour le jeune Français dont la faim n’est pas rassasiée, bien au contraire.

Victor Wembanyama a battu une pelleté de records en devenant, notamment, le plus jeune pivot de l’histoire à inscrire 50 points dans un match NBA. Il est également le deuxième français à atteindre cette barre après Tony Parker et ses 55 pions. Le pire, c’est que l’Alien l’a fait en 32 minutes sur les parquets (et que tous ses points ont été inscrit en 27). Une performance folle en somme, mais qui ne suffit pas à complètement le satisfaire.

Le tricolore n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et en conférence de presse, après la rencontre, Wemby a donné ses ressentis. Des propos recueillis par Benjamin Moubèche :

“Ma première pensée, c’est qu’à terme, je veux que mes autres performances éclipsent celle-ci. Je veux faire en sorte qu’à l’avenir, ce match ne soit qu’un match comme les autres.”

La première réaction de Victor Wembanyama après sa performance record : « Ma première pensée, c’est qu’à terme, je veux que mes autres performances éclipsent celle-ci. Je veux faire en sorte qu’à l’avenir, ce match ne soit qu’un match comme les autres. » pic.twitter.com/1gkCff8kBC

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) November 14, 2024

Depuis son arrivée en NBA, le natif du Chesnay-Rocquencourt martèle à qui veut l’entendre que personne n’est plus exigeant que lui-même, mais cette nuit pour une des premières fois, il a admis être fier de son accomplissement :

“’C’est vraiment une grande étape. C’est un club très fermé. Je ne sais pas combien de joueurs en font partie, mais c’est clairement quelque chose dont je suis fier. ”

Pour répondre à sa question, Victor Wembanyama est le 167e joueur de l’histoire de la NBA à atteindre les 50 points, mais c’est sûrement loin d’être la dernière fois qu’il sort une performance digne d’être dans cette liste. Il y a du chemin pour aller chercher Wilt Chamberlain qui a réussi cette prouesse à 118 reprises.

Il y a eu 166 joueurs différents avant @wemby !

Top 5 :

Wilt Chamberlain : 118 fois

Michael Jordan : 31 fois

Kobe Bryant : 25 fois

James Harden : 23 fois

Elgin Baylor : 17 fois https://t.co/NRyHs3os6q pic.twitter.com/szPVDtnvCI

— Yvan Montgury, The Gravedigger (@YvanMontgury) November 14, 2024

Ses objectifs et son envie de marquer l’histoire ne se sont pas amenuisés cette nuit, bien au contraire. Wemby a été fantastique et cette performance restera dans les mémoires, mais son but à lui est de faire en sorte que ce soit le moins le cas possible. Un quadruple-double dans deux semaines pour régler l’affaire ?

Source texte : Benjamin Moubèche