Victor Wembanyama a cassé la baraque hier avec ses 50 points, mais où se classe cette soirée historique parmi les meilleures performances all-time produites par un joueur français ?

Tony Parker : 55 points, le 5 novembre 2008

Il est difficile de parler de records et de performances all-time sans évoquer un certain Tony Parker. Le 5 novembre 2008, les Spurs se déplacent à Minnesota et TP va mettre un sacré bazar dans la tanière des Loups. 55 points à 22/36 au tir et 10 passes dans une victoire en double prolongation de San Antonio, 129-125. Retenez bien le terme prolongation, il va être important dans le paragraphe qui suit.

Victor Wembanyama : 50 points, le 14 novembre 2024

La performance de Wemby de la nuit dernière est donc le plus gros coup de chaud au scoring d’un Français sur le temps réglementaire. 50 points sur la tronche des Wizards en 32 minutes là où il en avait fallu 50 à l’auteur de “Balance-toi” pour en claquer 55.

Pour faire encore plus simple, nous avons certainement été témoins de la plus grande performance individuelle d’un Français hier soir.

Evan Fournier : 41 points, le 6 janvier 2022

On ne peut pas dire que l’histoire n’ait été que belle entre Evan Fournier et les Knicks. Pourtant, Vavane a offert aux fans de la Big Apple des coups de chaud assez mémorables. En ce soir du 6 janvier 2022, New York accueille Boston, un derby toujours haut en couleur, cette rencontre n’a fait pas exception.

Le natif de Charenton prend feu et allume la défense de Boston. 41 points à 10/14 depuis l’Empire State Building et la victoire des résidents du Madison Square Garden à la clé.

Petite anecdote supplémentaire. Evan Fournier a défié quatre fois les Celtics lorsqu’il évoluait à New York avec en moyenne 27 points à 55% du parking et 5 rebonds par match. Vavane avait quelques comptes à régler avec son ancienne franchise.

Rodrigue Beaubois : 40 points, le 27 mars 2010

Le 27 mars 2010, Rodrigue Beaubois n’est qu’un rookie qui se déplace à l’Oracle Arena pour un duel entre Mavericks et Warriors. Si Stephen Curry est déjà présent, il est loin d’être la superstar qu’on connaît tous aujourd’hui qui fusille toutes les équipes NBA à coup de Night, Night.

La star du soir vient du pays de la raclette – et du banc des Mavs aussi accessoirement – il s’appelle Rodrigue Beaubois. En 30 minutes, le Guadeloupéen plante 40 points à 9/11 de loin. Le tout agrémenté 8 rebonds et de 3 contres. Une belle performance pour un rookie qui n’a malheureusement pas réussi à s’épanouir davantage en NBA.

Nicolas Batum : 35 points, le 16 novembre 2012

Dernier arrêt et direction Portland pour un duel entre Blazers et Rockets. Ici, on vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître où Damian Lillard est rookie et Nicolas Batum arbore le numéro 88.

Dans ce thriller qui part en prolongation, Batman plante 35 points à 13/19 au tir avec en prime 5 contres et la victoire de Portland. De la défense et de la propreté au tir, comme quoi les années passent, mais rien ne change pour l’ancien capitaine des Bleus.

Source texte : ESPN, Statsmuse