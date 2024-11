Jared McCain, le rayon de soleil des Sixers

Dire que les Sixers galèrent en ce début de saison tiendrait quand même du doux euphémisme. Privés de Joel Embiid (mis à part un match), et malgré un Paul George sur le retour, Philly se traîne dans les bas-fonds de la conférence Est. Dans cette situation, difficile de tirer du positif. Toutefois, un homme parvient à rayonner dans la tempête, le rookie Jared McCain.

C’est ce qu’on appelle un joli coup. En sélectionnant Jared McCain avec le 16e choix de la dernière Draft, les Sixers n’imaginaient probablement pas que le rookie allait performer autant. Et pourtant, l’homme-frite carbure depuis le début de saison, et fait office de rare rayon de soleil dans la tempête que traverse actuellement Philly. Cette nuit encore, malgré la défaite, le meneur a brillé, et contre la meilleure équipe de la ligue s’il vous plaît.

Just not enough good things to say about Jared McCain… I knew he’d be good, but him being this good this fast is unreal. Tonight he had:

34 PTS

10 AST

2 STL

6 3PT

He joins Jason Kidd & Steph Curry as the only rookies in NBA history to reach these numbers. Rookie of the Year. pic.twitter.com/A4y8EJCnTN

— Josh Reynolds (@JoshReynolds24) November 14, 2024

Titulaire pour la première fois de la saison face aux Cavs, Jared McCain a été XXL. En 38 minutes passées sur le parquet, l’ancien Dukie a fait sauter quasiment tous ses records en carrière, en balancant 34 points à 6/13 de loin et 10 passes décisives. Une performance en majuscules, mais qui s’inscrit finalement dans la continuité de ses derniers matchs. Contre les Lakers il y a quelques jours, le rookie avait posé 18 points, avant d’en inscrire 27 face aux Hornets, puis 23 contre les Knicks.

Il faut dire que le meneur a tout sauf froid aux yeux. McCain n’est pas du genre à se cacher, loin de là. Le garçon a du culot, et fait déjà partie des meilleurs snipers de Philly, en tournant à 39% derrière l’arc. Un pur scoreur comme on les aime, et qui semble gagner en confiance au fil des jours. De quoi lui permettre de se frayer un chemin dans la course au trophée du Rookie de l’Année ?

Hier, la NBA a d’ailleurs fait le point sur les favoris à cette récompense en fin de saison, et Jared McCain ne figurait pas sur le podium. Pas sûr que c’eut été vrai si le classement avait été fait aujourd’hui, si le meneur continue sur sa lancée, son arrivée dans le classement s’annonce fracassante. En attendant les fans des Sixers peuvent être rassurés pour les prochaines années, avec Jared McCain, it’s all good.