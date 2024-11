Dwight Howard propose ses services au Oklahoma City Thunder

Pénurie de pivots chez le Oklahoma City Thunder après la blessure de Chet Holmgren face aux Golden State Warriors et pour pallier ce problème, Dwight Howard a proposé ses services. Qui veut revoir Superman dans les raquettes de NBA ?

Avec Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams à l’infirmerie dès le début de la saison NBA, le Oklahoma City Thunder s’engageait dans cet exercice 2024-25 avec un seul pivot disponible : Chet Holmgren. Sauf que le “rival” de Victor Wembanyama a été victime d’une fracture de l’iliaque droit et sera absent pendant au moins deux mois.

Depuis, l’équipe de Mark Daigneault évolue avec un cinq de départ dont le plus grand joueur est… Shai Gilgeous-Alexander, le meneur de jeu de la bande. Lorsqu’on élargit le spectre à tout l’effectif disponible, c’est Ousmane Dieng, poste 3-4 de 2m06 qui culmine le plus haut.

Oh purée le 5 majeur du Thunder ce soir :

Shai Gilgeous-Alexander – 1m98

Aaron Wiggins – 1m96

Jalen Williams – 1m96

Lu Dort – 1m93

Isaiah Joe – 1m91

😭😭😭🤏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2024

Dwight Howard, absent de NBA depuis 2022 et son départ du côté de Taïwan, y voit une opportunité. L’ancien monstre des raquettes a proposé ses services sur le podcast All the Smoke. Une sorte de CV vidéo destiné à Sam Presti, le General Manager de l’équipe.

“OKC, votre homme est prêt. Vous avez besoin d’un grand, vous avez besoin d’un vétéran, vous avez besoin de quelqu’un qui va amener de l’énergie. Je n’ai rien à faire, je viens de finir Danse avec les Stars. Alex Caruso et moi dans la même équipe, nous avons déjà gagné un titre. Vous avez besoin d’un défenseur reconnu. Je viens à Oklahoma City sur le champ. Donnez-moi un contrat de deux ans, je vous amène à un titre et peut-être à un deuxième.”

Dwight Howard makes his case for OKC to sign him 👀

(🎥 @allthesmokeprod) pic.twitter.com/eAQi4vVINo

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 14, 2024

L’intérêt de l’ancienne star du Magic pour le Thunder est compréhensible. C’est une des meilleures équipes de la Ligue et y signer constituerait une grande chance de s’offrir une deuxième bague après celle de 2020 aux Lakers. La réciproque n’est pas assurément vraie puisque, comme il l’a lui-même dit, la dernière activité physique de Dwight Howard est Danse avec les Stars (il a terminé 6e pour information).

Toutefois, c’est à Sam Presti de juger, le pivot n’a pas donné que des mauvais arguments. Mais sur le papier, ça reste la tentative la plus désespérée depuis celles (le pluriel est de mise) d’Isaiah Thomas.

Affaire à suivre (ou pas).

