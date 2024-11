Avec 13 victoires sur leurs 13 premiers matchs de la saison 2024-25, les Cleveland Cavaliers sont la dernière équipe invaincue en NBA. Mieux encore, ils réalisent tout simplement l’un des meilleurs débuts de saison de l’histoire de la Grande Ligue.

Jusqu’où peuvent aller les Cavs dans leur invincibilité cette saison ? Plus Cleveland gagne, plus la question va revenir.

En enchaînant 13 victoires de suite pour démarrer la campagne NBA actuelle, les hommes de Kenny Atkinson se rapprochent du Top 5 des meilleurs débuts de saison de l’histoire.

Les meilleurs débuts de saison de l’histoire NBA

Golden State Warriors, 24 victoires en 24 matchs (2015-16) Houston Rockets, 15 victoires en 15 matchs (1993-94) Washington Capitols, 15 victoires en 15 matchs (1948-49) Dallas Mavericks, 14 victoires en 14 matchs (2002-03) Boston Celtics, 14 victoires en 14 matchs (1957-58) Cleveland Cavaliers, 13 victoires en 13 matchs (en cours)

En cas de victoire ce vendredi soir contre Chicago, les Cavaliers égaleraient les Celtics et les Mavericks. Cleveland accueillera ensuite les Hornets pour un potentiel 15e succès consécutif, avant un énorme déplacement à Boston où les Cavs pourraient bien marquer l’histoire en réalisant la deuxième plus grosse série de l’histoire.

On n’en est pas encore là, et surtout on est encore très loin du record all-time des Warriors en 2015-16. Cette année-là, la bande d’un Stephen Curry injouable n’avait pas perdu avant son… 25e match de la saison, saison au terme de laquelle les Warriors ont remporté 73 victoires au total (record historique).

5 years ago today, the Golden State Warriors became the first team to start the season 16-0.

Here are some of the best plays from their 24 straight wins to begin the season.

Parmi les cinq équipes qui devancent encore les Cavaliers version 2024-25, quatre d’entre elles sont arrivées jusqu’en Finales (seuls les Mavs ont échoué), mais seulement une a terminé avec le titre de champion NBA (les Rockets d’Hakeem Olajuwon).

