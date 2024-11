Remportant cinq de leurs six derniers matchs, les Rockets sont en plein boom depuis le début du mois de novembre. Parmi les grands acteurs de ce succès ? Amen Thompson et Tari Eason, deux jeunes joueurs qui font des misères aux adversaires en sortie de banc. Ils cartonnent d’ailleurs tellement qu’ils ont gagné un nouveau surnom : les “Terror Twins” !

Si vous êtes fan de heavy metal, de rock, de catch ou de comics, vous connaissez déjà les Terror Twins. Voici désormais la version basket.

Depuis que le mois de novembre a commencé, Amen Thompson et Tari Eason terrorisent leurs adversaires les uns après les autres. New York, San Antonio, Detroit, Washington, Los Angeles (Clippers), toutes ces équipes sont tombées face à Houston et son duo de jeunots, qui enchaînent les grosses perfs en sortie de banc.

Amen Thompson en novembre : 13 points, 8,1 rebonds, 2,6 passes, 1,6 steal, 1 contre par match

13 points, 8,1 rebonds, 2,6 passes, 1,6 steal, 1 contre par match Tari Eason en novembre : 14,9 points, 7 rebonds, 1 passe, 1,9 steal, 1,6 contre par match

On connaît beaucoup d’équipes qui aimeraient avoir au moins un joueur avec une telle production au sein de la second unit. Les Rockets en ont deux.

The Terror Twins Are Raising Hell In Houston, Be Very Scared | #Rockets pic.twitter.com/cXyEA88vSf

— DAMIAN (@DamianXII) November 14, 2024

Respectivement sélectionnés en quatrième choix de la Draft NBA 2023 et avec le 17e pick de la Draft 2022, Amen Thompson et Tari Eason sont en train de grandir à vue d’œil, propulsant les Rockets dans le Top 5 de l’Ouest en ce début de saison régulière (bilan de 8 victoires – 4 défaites). Leur sortie contre les Clippers il y a deux jours représente leur dernier gros chantier : 18 points et au moins 10 rebonds pour chacun, et 3 stocks (steals + blocks) de part et d’autre.

Les stats parlent d’elles-mêmes et symbolisent l’activité exceptionnelle de ces deux gamins, qui n’ont clairement pas froid aux yeux.

Alors que les Rockets ont eu un retard à l’allumage – notamment en défense – face aux Clippers de James Harden, Amen et Tari ont tout simplement fait basculer la rencontre (+17 et +19 en +/- dans ce match). Ils ont immédiatement boosté l’intensité défensive globale des Fusées, ils ont été hyperactifs au rebond (6 offensifs pour Thompson, 8 défensifs pour Eason), et ils ont galopé en transition après avoir cadenassé les pauvres attaquants angelinos.

Clairement, affronter ces gars-là est flippant en ce moment, les Clippers s’ajoutant à la liste de plus en plus longue des gens victimisés par les Terror Twins de Houston.

The Terror Twins tonight:

Amen Thompson

18 PTS

11 REB (6 OREB)

3 AST

2 STL

1 BLK

77.3 TS

+17

Tari Eason

18 PTS

10 REB

1 AST

1 STL

2 BLK

60.5 TS

+19#Rocketspic.twitter.com/3TYa5PUbjS

— ᵂᴵᴸᴸ (@BiasedHouston) November 14, 2024

Au sein d’une équipe des Rockets réputée pour sa défense, Amen Thompson et Tari Eason font partie des raisons qui expliquent pourquoi Houston est aujourd’hui troisième à l’efficacité défensive en NBA (107,1 points encaissés pour 100 possessions). Mais au sein d’une équipe des Rockets qui n’est pas réputée pour jouer vite (23e pace de NBA), Thompson et Eason apportent une dimension cruciale à l’équipe d’Ime Udoka.

Les Terror Twins possèdent cette capacité à exploser en transition, notamment quand ils forcent des turnovers. Ils ont les cannes et les qualités athlétiques pour faire mal à l’adversaire tout en faisant le spectacle. Ça court, ça se projette vers l’avant dès que l’opportunité se présente, et ça n’hésite pas à se montrer agressif. Autant d’éléments indispensables au succès des Rockets, et qui contrastent avec le style de jeu de joueurs comme Fred VanVleet, Dillon Brooks et Alperen Sengun.

“On avait besoin d’un coup de boost, et ils nous ont apporté ça. Ce sont eux qui ont surtout fait la différence.” – Ime Udoka sur les Terror Twins, après la victoire face aux Clippers

Coach à vocation défensive, Udoka ne peut que kiffer l’énergie que ses deux joueurs apportent soir après soir. L’entraîneur des Rockets peut s’appuyer sur son tandem du banc et même mixer les lineups s’ils le souhaitent. Même si Thompson et Eason ne commencent pas les matchs, ils ont de plus en plus tendance à les terminer, ce qui montre la place importante qu’ils possèdent aujourd’hui dans le succès de Houston.

Tenez, petite stat pour la route : en 209 minutes passées ensemble sur le terrain, les Terror Twins permettent aux Rockets d’avoir un net rating de +17,6 (117,8 à l’efficacité offensive, 100,2 à l’efficacité défensive, via NBA.com). En d’autres termes, les Fusées dominent leur adversaire de 17 points sur 100 possessions quand Thompson et Eason partagent le parquet.

On n’a qu’une seule chose à dire : Amen !

Tari Eason and Amen Thompson are doing extremely rude things to opponents on defense. Most entertaining bench tag team in the league, both making strong cases to start if Ime Udoka ever feels the need to shake things up.

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) November 12, 2024