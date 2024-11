Rudy Gobert soutient publiquement Robert Kennedy Jr, nouveau ministre de la santé sous Trump

Dans un message posté sur le réseau social X ce jeudi soir, Rudy Gobert a indiqué soutenir Robert F. Kennedy Jr. Ancien candidat à l’élection présidentielle s’étant rallié derrière Donald Trump après avoir renoncé individuellement au scrutin, RKJ a été nommé ministre de la Santé des États-Unis cette semaine. S’il est notamment connu pour ses positions anti-vaccin et ses déclarations sulfureuses sur le sujet, d’autres éléments doivent être apportés à son profil. On fait le point.

Un tweet qui n’a pas laissé les fans et observateurs indifférents.

Rudy Gobert a félicité Robert F. Kennedy Jr après sa nomination par Donald Trump au poste de responsable du ministère de la Santé des États-Unis. Un message très politique qui nécessite donc – pour que l’on comprenne bien qui est Robert Kennedy Jr – que l’on entre en détails dans l’ensemble des idées de l’homme politique. Pas dans un seul sens, pas sous un seul regard, mais de la manière la plus objective possible, basée sur des faits et des propos recueillis ces dernières années.

Neveu de John Fitzgerald Kennedy, fils de Robert Kennedy, RFK Jr est un homme politique d’abord engagé historiquement dans la cause environnementale. En tant qu’avocat, il remporte notamment un énorme procès contre l’entreprise Monsanto en 2018, spécialisée dans les pesticides. RFK fait partie d’une équipe qui va forcer Monsanto à devoir payer 289 millions de dollars de dommages et intérêts à Dewayne Johnson, un jardinier américain atteint d’un cancer, parce que ce dernier n’a pas été informé de la dangerosité de son herbicide. Respecté en tant qu’avocat, RFK devient vite un défenseur de la cause environnementale.

Kennedy fait aussi de la lutte contre l’obésité l’un de ses combats majeurs, au même titre que la réglementation concernant les additifs et autres ingrédients ajoutés aux produits de grande consommation. Notamment dans le domaine des cosmétiques et de l’alimentation, où le sujet fait évidemment débat aux USA quand on connaît les statistiques inquiétantes liées au surpoids des enfants qui mangent dans les établissements scolaires, et les cancers qui se développent à cause de produits cosmétiques mal réglementés. Là aussi, difficile d’être de mauvais regard concernant RFK.

Enfin, côté politique, Robert soutient d’abord les candidats démocrates (Hillary Clinton aux primaires en 2008) et se présente aux primaires du parti en 2024. Non élu par les militants, il se présente à la présidentielle en candidat indépendant mais se retire en fin de campagne pour se ranger du côté républicain, chez Donald Trump. Ce jeudi 14 novembre, il a été nommé ministre de la Santé par Donald Trump.

Mais alors, où est la controverse ?

Ce qui la crée en grande partie, c’est que Robert F. Kennedy Jr est notamment étiqueté profondément anti-vaccin. Dans plusieurs interviews passées, il a déjà eu des déclarations troublantes remettant en question les décisions gouvernementales, la gestion de la pandémie et l’origine de la maladie… le tout sur fond de racisme : pour lui, le COVID-19 aurait été conçu pour “cibler ethniquement” les populations “blanches caucasiennes et noires”, tout en “laissant de côté les juifs ashkénazes et les Chinois”. Des propos évidemment très préoccupants, qui en dehors de toute croyance libre installent un climat de racisme tout simplement lamentable.

Et cette tendance au complotisme, Robert Kennedy Jr y a souvent été rattaché par ses propres déclarations ou actions. Combattre l’ajout de Fluor dans l’eau courante est une chose. À trop haute dose, cela peut avoir des effets non-désirables sur la santé dentaire et le développement neuronal des plus jeunes. Mais quand les agences de santé aux États-Unis reconnaissent publiquement les effets majeurs de cette mesure sur la santé des populations et que RKJ suggère que cela impacterait “l’identification sexuelle chez les enfants“, on tombe là aussi dans propos qui créent la confusion, le doute et la division. Tout cela, sachant qu’il y a eu des démentis publics par les plus hautes instances de santé sur ce sujet. Même confusion sur le sujet de l’avortement, central aux USA en ce moment, où Robert est passé très rapidement d’un camp à l’autre, de la faveur au quasi refus.

En ayant ces éléments sous les yeux, et d’autres sont disponibles publiquement à vote disposition en comparant différentes sources, il est évident que le message de félicitations de Rudy Gobert a eu une résonnance forte et intense. Nombreux sont celles et ceux qui ont encore à l’esprit sa position vis-à-vis du COVID-19 et des restrictions sanitaires. En 2020, Rudy était devenu le premier cas positif à la maladie en NBA, juste après avoir effectué un geste malencontreux, touchant volontairement tous les micros lors d’une conférence de presse.

