À bientôt 40 ans et après vingt-et-une saison en NBA, LeBron James continue de nous surprendre. Cette nuit contre les Spurs, le King a complété une nouvelle quête secondaire de sa carrière : réaliser quatre triples-doubles consécutifs. Après être devenu le plus vieux joueur à enchaîner trois triples-doubles, LeBron s’offre un nouveau record, cette fois personnel.

LeBron James sur ses quatre derniers matchs :

09/11 : 21-12-13 contre les Sixers

11/11 : 19-10-16 contre les Raptors

14/11 : 35-12-14 contre les Grizzlies

16/11 : 15-16-12 contre les Spurs

En ce début de saison, les matchs se suivent et se ressemblent pour LeBron James. Très légèrement moins scoreur que la saison dernière, le King compense par une activité démultipliée dans quasiment tous les secteurs du jeu, comme en témoignent ses dernières sorties. C’est bien simple, avec la victoire face aux Spurs (120-115) cette nuit, BronBron vient d’enchaîner un quatrième triple-double consécutif, le cinquième au total depuis de l’ouverture de l’exercice 24-25. Bien que celui-ci ne soit pas le plus impressionnant qu’il ait pondu – 15 points, 16 rebonds et 12 passes décisives – un triple-double reste un triple-double, et LeBron banalise encore l’exceptionnel.

Career-high FOUR straight triple-doubles for the King. pic.twitter.com/qQq1vp36rV

— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 16, 2024

Philadelphie, Toronto, Memphis et maintenant San Antonio. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette liste ne regroupe pas les équipes qui seront en vacances au mois d’avril, mais bel et bien les dernières équipes battues par les Lakers, et accessoirement, victimes de LeBron James. Voilà désormais quatre matchs de suite que le King termine en triple-double. Une première dans sa carrière. Cerise sur le gâteau, les Lakers se sont imposés cette nuit face à San Antonio, dans un match qui aura tenu toutes ses promesses.

Avec cette victoire, les Californiens enchaînent eux aussi un quatrième succès de rang, leur meilleure série depuis le début de saison. Tiens donc, la bonne forme des Angelinos aurait-elle un lien avec celle de leur ailier ? On vous laisse juger, en attendant le mystère entier…