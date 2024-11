Les Cavaliers tapent les Bulls, ça fait 14-0 ! (144-126)

Les Bulls étaient menés de 18 points, les Bulls sont revenus, mais face à des Cavaliers toujours aussi possédés et une salle de Cleveland bouillante, Chicago n’a pas tenu le regard jusqu’au bout du match. L’équipe de Kenny Atkinson reste invaincue, avec 14 victoires pour 0 défaites cette saison !

Un duo Darius Garland – Donovan Mitchell absolument injouable. Jarrett Allen en contrôle dans la raquette. Evan Mobley absent, pas un problème. Nikola Vucevic pose des soucis en début de partie ? Ok, pas de panique. Défensivement, offensivement : ces Cavaliers sont effrayants de solidarité, d’efficacité collective. En atteste leur premier quart-temps, juste monstrueux.

Premier quart temps historique des Cavs :

49 points

18/22 au tir (86% !!!!)

7/10 à trois points

C’est un putain de déluge.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2024

Une pluie sur les hommes de Chicago, mais rien n’est encore joué. Coby White commence a rentrer tranquillement ses tirs, les Bulls répondent et rattrapent un retard, pourtant conséquent (-18), pour disputer la victoire finale. Hélas, les Cavs sont un cran au dessus. Donovan Mitchell est bouillant (18 points sur ses 37 dans le dernier quart), Darius Garland l’imite. Les Taureaux attaquent un poil trop vite, un poil trop brouillon. Les possessions stériles s’enchaînent, et contre Cleveland, c’est fatal. À domicile, avec une arène pleine de fans qui vivent au rythme des exploits récents de l’équipe, rien ne peut déstabiliser la troupe d’un Kenny Atkinson ayant trouvé la bonne recette.

Donovan Mitchell dances his way to the shammgod three 🤯pic.twitter.com/UWnk2wHkDi

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 16, 2024



Avec ce nouveau succès, Cleveland signe la plus grosse série de victoires de son histoire, dépassant les séries de 13 succès des années LeBron James dans le classement. Tout roule dans l’Ohio. Tout roule, à 200 à l’heure.