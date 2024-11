Et un autre gros nom dans le rétro de James Harden. En inscrivant son 2 973e tir primé en carrière cette nuit face aux Rockets, le barbu a égalé Ray Allen au classement des shooteurs à 3-pts les plus prolifiques de l’histoire. Un joli accomplissement, puisque l’arrière grimpe par la même occasion à la deuxième place (à égalité) dudit classement.

Les stats de ce match moyennement historique ici.

James Harden est désormais le deuxième homme ayant inscrit le plus de tirs à 3-pts dans toute l’histoire de la NBA, ex-aequo avec Ray Allen. La phrase est absolument folle. Et pourtant, cette nuit face aux Rockets, son ancienne équipe, The Beard s’est hissé au même niveau que Ray-Ray au classement des snipers les plus prolifiques de toute la Grande Ligue. Si le moment est au final un peu décevant, puisque l’arrière n’était qu’à un tir primé supplémentaire de griller définitivement la politesse à Jesus Shuttlesworth, il n’en reste pas moins historique.

Ray Allen career threes: 2,973

James Harden career threes: 2,973 https://t.co/QSNhRd4uZV pic.twitter.com/IRZ09EYi7l

— NBA (@NBA) November 16, 2024

Pour son retour au Toyota Center, James Harden se devait de marquer l’histoire. Et dans la salle qui l’a vu inscrire la grande majorité de ses tirs primés depuis son arrivée en NBA, on retiendra que le barbu ne s’est pas complètement loupé. Pourtant, les choses avaient si bien démarrées. Dès le premier quart-temps, The Beard s’est rappelé aux bons souvenirs de sa période texane, en balançant trois bombinettes derrière l’arc. Total de Ray Allen égalé en douze minutes, le plus dur est fait. Bien naïf, le rédacteur de cet article a d’ailleurs commencé le papier que vous lisez, en partant du principe que le record allait sauter.

Mais c’était sans-compter sur la maladresse de cet arrière pataud, incapable de rentrer un tir de loin durant les trois quart-temps restants. Au final, Harden boucle la rencontre avec 21 points, et “seulement” trois de ses neuf tentatives derrière l’arc de converties. Dépasser Ray Allen attendra, le papier historique qui va avec aussi.