Highlights : Cam Thomas a pris feu face aux Knicks (43 points)

Excellent depuis le début de saison, Cam Thomas a peut-être livré son meilleur match cette nuit contre les Knicks. Totalement inarrêtable, l’arrière a posé un chef d’œuvre de propreté en attaque, et termine la rencontre avec 43 points, à 16/22 au tir.

Si les Nets ne sont pas parvenus à s’imposer face aux Knicks cette nuit (124-122), Cam Thomas, lui, a encore montré qu’il avait franchi un cap. Dans ce match pour le contrôle de Gotham, l’arrière a pris feu et scoré 43 points. Une performance déjà rarissime, mais sublimée par une efficacité démentielle au tir. Ultra-adroit, Cam Tom a converti 16 de ses 22 tentatives, avec dans le lot un joli 7/10 de loin. Du très propre, et de quoi rappeler à tout le monde qu’à New York, il y a un nouveau shérif en ville.

Cam Thomas put on a show.

– 43 points

– 16/22 FG

– 7 threes made (ties career-high)

– Back-to-back 40-point games at MSG pic.twitter.com/gk7xIuPtZp

