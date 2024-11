Chris Paul a validé un authentique exploit cette nuit. Le Point God est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA à dépasser la barre des 12 000 passes décisives réussies en carrière après John Stockton et Jason Kidd.

Jason Kidd n’a qu’à bien se tenir, sa deuxième place au classement des meilleurs passeurs de l’histoire de NBA ne tient plus qu’à un fil. En en réussissant 11 cette nuit, Chris Paul a dépassé les 12 000 réussies en carrière et n’est plus qu’à moins de 100 longueurs de son prédécesseur.

Sauf surprise le Point God le dépassera donc dans une dizaine de matchs, devenant ainsi le dauphin d’un John Stockton intouchable. En attendant, l’exploit réalisé par le joueur des San Antonio Spurs cette nuit mérite quand même qu’on s’y attarde et comme un symbole, c’est sur une galette pour Victor Wembanyama que l’histoire s’est écrite.

12K ASSISTS FOR CP3!

Chris Paul joins John Stockton and Jason Kidd as the only players in NBA history to reach 12,000 assists 👏 pic.twitter.com/50ITAU2InC

— NBA (@NBA) November 16, 2024

Chris Paul becomes the 3RD PLAYER EVER with 12,000 assists!

And he does it on a lob to Wemby 😍 pic.twitter.com/qkwjCbu9dN

— NBA (@NBA) November 16, 2024

Avant le Français, des centaines de joueurs ont pu profiter des caviars de CP3. Le top 5 de ceux qui en ont le plus joui est :

Blake Griffin – 1,157

David West – 1,120

JJ Redick – 633

DeAndre Jordan – 575

Peja Stojakovic – 429

Chris Paul est également le troisième meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA. Il est en chasse des deux mêmes hommes et pourrait également bientôt dépasser Jason Kidd. Il lui manque environ 60 vols de ballon pour ce faire.

Bravo CP3 !

Source texte : Underdog NBA