Depuis 2019, les Golden State Warriors jouent leur match de l’autre côté du Bay Bridge, eux qui ont quitté Oakland pour s’installer au Chase Center de San Francisco. Mais en février prochain, durant le NBA All-Star Weekend, l’ancienne salle des Dubs va à nouveau ouvrir ses portes.

Le All-Star Weekend 2025 est effectivement prévu dans la Baie de San Francisco. Si le All-Star Game ainsi que les principaux concours se dérouleront au Chase Center, la NBA veut profiter de l’événement pour revenir à Oakland, terre des Warriors pendant presque un demi-siècle.

Si l’on en croit NBC Sports Bay Area, l’Oakland Arena – ex Oracle – accueillera le NBA All-Star Celebrity Game, les deux entraînements des All-Stars, ainsi que le NBA HBCU Classic.

The Warriors are hosting a ton of 2025 All-Star weekend events in their old Oracle arena in Oakland

Oakland love… amazing ❤️ pic.twitter.com/24WJ3a0Elf

Bon, on ne va pas se mentir, ce ne sont pas les événements phares du NBA All-Star Weekend, mais au moins les grands noms de la NBA seront de passage à Oakland. Et ça, c’est déjà pas mal pour une ville et une communauté qui a non seulement vu les Warriors partir pour San Francisco il y a cinq ans, mais qui a aussi perdu toutes ses autres franchises de sport professionnel depuis (Raiders en NFL, Athletics en MLB).

Avec l’avènement des Warriors version Steph Curry, mais aussi l’équipe “We Believe” en 2007, on a vu à quel point les fans d’Oakland étaient passionnés pour leur équipe et pour le basket. L’Oracle Arena était tout simplement l’une des salles les plus chaudes de la NBA.

Clairement, le retour de la balle orange – même si ce n’est que le temps d’un week-end – va nous rappeler de gros souvenirs.

