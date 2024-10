Hall of Fame 2024 : Chauncey Billups, “Mr Big Shot” au panthéon

Hall of Fame NBA

Le Hall of Fame va introduire de nouvelles légendes ce soir via sa promotion 2024. Dans le lot, on retrouve Chauncey Billups. Meneur de jeu influent des années 2000 qui a fait de Detroit une place forte dans la NBA moderne. Rien que pour ça, la récompense est méritée.

Se créer un surnom historique grâce à son sang froid, ce n’est pas arrivé beaucoup en NBA, “Big Shot Rob” existe, “Dame Time” aussi, mais aujourd’hui, c’est “Mr Big Shot” qui est célébré. Chauncey Billups est un des joueurs les plus clutch de l’histoire de la Grande Ligue et aura l’honneur de rentrer, ce soir, au Hall of Fame. Le meneur de jeu est devenu une référence à son poste au fil de sa carrière, son nom a sa place à Springfield.

Pourtant, son début de carrière est assez chaotique et beaucoup imaginent alors que le numéro 3 de la Draft 1997 va devenir un bust. Lors de ses cinq premières saisons en NBA, Chauncey Billups évolue dans cinq franchises différentes et ne convainc nulle part. Il ne dispute même aucun match au Orlando Magic pour cause de blessure. Mais en 2002, une signature aux Detroit Pistons en tant qu’agent libre change la face de sa carrière ; le meilleur choix de sa vie.

Billups devient le patron offensif d’une équipe légendaire qui fera trembler la Conférence Est pendant toute la décennie. Accompagné de Rip Hamilton – Tayshaun Prince – Rasheed Wallace et Ben Wallace, le meneur de jeu remporte le titre en 2004 et devient même MVP des Finales. Le joueur “lambda” des Timberwolves est loin, très loin dans le rétroviseur.

Dans un basket-ball lent et défensif, “Mr Big Shot” est en avance sur son temps. Il n’hésite pas à pull-up derrière la ligne à 3-points, surtout dans les moments qui comptent le plus et se distingue par sa régularité au scoring. Entre 2002 et 2012, il n’est auteur que d’une seule saison en dessous des 15 points de moyenne.

Après avoir donné aux Pistons leur dernière période de gloire à ce jour, Chauncey Billups est retourné aux Denver Nuggets, franchise de sa ville natale pour réaliser ses saisons les plus productives. C’est toujours important de réussir chez soi. Grace à son QI basket, sa capacité à scorer tout en impliquant ses coéquipiers, ainsi que son leadership, Billups a fait franchir un véritable cap aux Nuggets de Carmelo Anthony à la fin de la décennie 2000. Transféré au début de la saison 2008-09 contre Allen Iverson, Billups a fait de Denver une équipe capable d’aller jusqu’en Finales de Conférence Ouest cette année-là.

Le “gouverneur du Colorado” a terminé sa carrière comme il l’avait commencé, en multipliant les franchises jusqu’à une dernière pige aux Detroit Pistons parce que la symbolique, pour Chauncey Billups, c’est important.

Le maillot a souvent été rouge ou bleu au cours de sa carrière, mais ce soir sa veste sera orange. Bienvenue au Panthéon du basket-ball “Mr Big Shot”. Et un conseil Chauncey : profite bien, parce que tu risques de ne jamais y être introduit en tant que coach (oui c’est cadeau).