Parfois, lors de la pré-saison NBA, c’est avant le match où il y a le plus d’action. Hier, en direct sur le plateau de NBA TV, l’ancien coach Sam Mitchell s’en est pris à son collègue qui a eu la mauvaise idée de le vanner sur son salaire.

“Je suis surpris de voir que les coachs touchent un salaire pour participer à cette émission, je pense que tu devrais le faire pro bono (gratuitement) mon ami.”

Chris Miles, le présentateur du pregame Warriors – Kings, pensait que cette petite blague allait passer toute seule, mais Sam Mitchell n’a pas du tout kiffé. L’ancien coach des Raptors s’est rapidement emballé jusqu’à… menacer son collègue en direct à la TV.

Voici la séquence :

Sam Mitchell just threatened his cohost on live TV and threatened to leak his address on the air

Oh my goodness 😳pic.twitter.com/kiAtowKIXo

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 12, 2024

Chris Miles : “Je suis surpris de voir que les coachs touchent un salaire pour participer à cette émission, je pense que tu devrais le faire pro bono (gratuitement) mon ami.” Sam Mitchell : “Tu sais, la dernière fois que j’ai regardé mon salaire, c’était assez proche (de zéro). Alors j’accepte les dons. Pourquoi tu ne me donnes pas un peu de ton argent ? Puisque tu te vantes tellement.” C.M. : “Je ne m’en vante pas.” S.M. : “Oh, pardon. Tu n’as pas loué ta maison de plage, en Floride, pendant l’ouragan ? Et ta maison de ville, du côté de Buckhead ?” C.M. : “Hé, qu’est-ce qui se passe ici, Sam ?” S.M. : “Tu veux me vanner. Tu donnes l’impression d’être fauché et affamé. Tu sais, je sais ce que tu possèdes et où tu vis, jeune homme. Alors il faut que tu arrêtes.”

Comme vous pouvez le voir, le ton est rapidement monté, et Sam Mitchell ne s’est pas arrêté là.

C.M. : “Je pense que nous avons des mouchards dans l’émission aujourd’hui. Il s’appelle Sam Mitchell.” S.M. : “Non, nous n’avons pas de mouchards. Nous avons des gens qui disent la vérité. C’est toi qui cries à la pauvreté et à l’indigence ici quand… Est-ce que je dois continuer à en dire plus, encore et encore ? Ou tu veux que je m’arrête tout de suite ?” C.M. : “Et si on allait voir ce match entre les Sacramento Kings et les Golden State Warriors ?” S.M. : “Je t’ai dit, jeune homme, que tu devais arrêter de me chercher des noises à la télévision nationale. Je te l’ai déjà dit. Hé, est-ce que je dois vous donner l’adresse ? Parce que tu n’es pas chez toi en ce moment.”

C’est complètement lunaire.

Pire encore, quelques minutes plus tard, Sam Mitchell a effectivement donné l’adresse de son collègue en direct à la télévision. Un vrai coup bas.

UPDATE: Sam Mitchell got frustrated at his cohost and ACTUALLY DROPPED HIS COHOST’S ADDRESS ON LIVE TV

WHAT IN THE WORLD https://t.co/f80pV6P9tP pic.twitter.com/Ya06YTNsY4

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 12, 2024

Juste avant cette séquence, Chris Miles et Sam Mitchell discutaient du soi-disant manque de reconnaissance envers les coaches, Steve Kerr ne recevant pas de médaille d’or malgré la victoire de Team USA aux JO de Paris 2024.

Pour rappel, Mitchell a entraîné en NBA entre 2002 et 2019, la plupart du temps en tant qu’assistant mais aussi quatre ans en tant qu’head coach chez les Raptors (2004 à 2008), et en tant qu’intérim chez les Wolves (2015-16). Durant son passage au Canada, Mitchell se serait notamment embrouillé (physiquement) avec la star Vince Carter…