Après une première sortie compliquée sur le parquet du Fenerbahçe la semaine dernière, Evan Fournier a redressé la barre avec son équipe de l’Olympiakos hier soir. Victoire face à Kaunas à la maison, et belle performance de l’arrière français.

“Une victoire, c’est une victoire !”

C’est par ces mots qu’Evan Fournier a résumé son premier match à domicile avec l’Olympiakos, dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Vavane l’a dit lui-même après la rencontre, ce n’était pas le match le plus beau, c’était souvent haché (68 lancers-francs au total !), mais l’Olympiakos l’a emporté 74-68, avec en prime un Fournier bien en jambes.

15 points, 5 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes de jeu pour le dégarni de Charenton, à 4/8 au tir (1/3 à 3-points) et 4/7 aux lancers-francs. Une perf’ encourageante, une perf’ bien plus en adéquation avec les standards d’Evan, qui avait connu une première très discrète en EuroLeague la semaine dernière.

Agressif et plutôt inspiré, Fournier a aidé l’Olympiakos – qui a vu le retour du Français Moustapha Fall – à démarrer pied au plancher (21-6 dans le premier quart). Un début de match taille patron qui a permis à l’équipe du Pirée de l’emporter malgré les tentatives de comeback de Kaunas, qui a notamment pu compter sur un autre Frenchie, Sylvain Francisco (13 points, 6 passes).

🔴⚪️ "Une victoire, c'est une victoire !"

Les mots d'Evan Fournier après sa 1ère victoire en EuroLeague sous le maillot des Reds. 💬#SKWEEKLive pic.twitter.com/edcBElWstz

— SKWEEK (@skweektv) October 11, 2024

Jouer et contribuer à la victoire de l’Olympiakos dans la meilleure compétition d’Europe, c’est tout ce qu’imaginait Evan Fournier à son arrivée en Grèce. Maintenant, faut enchaîner !

Source stats : EuroLeague