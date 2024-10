Petit retour rapide sur ce qu’il s’est passé cette nuit en pré-saison, entre Washington et San Francisco, entre Minneapolis et Los Angeles en passant par l’Arizona. Et une seule conclusion : vivement le début de saison !

Les résultats de la nuit :

Wizards – Raptors : 113-95

– Raptors : 113-95 Wolves – Sixers : 121-111

– Sixers : 121-111 Warriors – Kings : 109-106

– Kings : 109-106 Suns – Pistons : 91-109

: 91-109 Clippers – Blazers : 115-106

Wizards – Raptors

Scottie Barnes était parti très fort puis s’est dit que ça ne valait pas le coup et a laissé la place de leader à Chris Boucher (22 points et 7 rebonds). Pour les Wizards Bilal Coulibaly a eu du mal à démarrer car il avait Davion Mitchell à se coltiner, puis il a fini par prendre la mesure du match pour terminer avec 13 points, 4 rebonds, 2 passes, 3 steals et 1 contre grâce à un beau combo adresse / activité. Alex Sarr a été moins en vue avec 7 points et 4 rebonds.

Wolves Sixers

Paul George a réussi ses débuts avec Philly. 23 points pour Pennsylvanie P., on vous en parle ici, face à une équipe des Wolves privée de ses deux intérieurs titulaires Julius Randle et Rudy Gobert. Pour les Wolves Donte DiVincenzo a déjà montré de belles choses et Rob Dillilgham fait se lécher les babines aux fans alors que le duo Reid – McDaniels a fait le taf, et pour les Sixers Guerschon Yabusele a joué un peu (3 points et 3 rebonds en 11 minutes), tout comme le jeune crack Jared McCain et le meilleur rebondeur de l’histoire de l’univers Andre Drummond, solide (15 rebonds) pour épauler PG, Tyrese Maxey et Kelly Oubre dans le 5.

Warriors – Kings

1 567è confrontation entre les deux franchises depuis deux ans et 1 567è match équilibré. Domantas Sabonis a fait valoir sa puissance pour Sacto et côté Warriors on a bien fait tourner, avec un duo Podziemski / Kuminga aux manettes la plupart du temps. JoKu qui a d’ailleurs dominé en sortie de banc avec 19 points en 27 minutes.

Suns – Pistons

Le trio Cade Cunningham – Tobias Harris – Jaden Ivey va marcher sur la Ligue. Voici ce que vous pensez si vous n’avez regardé qu’un match de basket cette année et que c’était le Suns – Pistons de cette nuit. Une démo des joueurs de JB Bickerstaff face à une équipe de Phoenix privée de Devin Booker (mieux à faire selon les sources), des Pistons qui menaient de 15 pions à la mi-temps et qui ont donc surfé sur les 63 points de leur triplette de Hall of Famers et un bon Isaiah Stewart en sortie de banc. Pour les Suns Kevin Durant a scoré 18 points en marchant et Bradley Beal 17 en trottinant.

Cade Cunningham OFFICIALLY tonight:

25 points

12 rebounds

9 assists

10/16 field goal

1/4 from 3

4/4 free throw

2 steals

2 turnovers

JB wanted him to get a few 4th quarter reps https://t.co/1BuzLKe49x pic.twitter.com/6TZfdSjQMz

— Julie Gilchrist (@JulieanneGilch1) October 12, 2024

Clippers – Blazers

Dans un match joué alors que le jour se levait en France, les jeunes Blazers ont proposé de belles choses, à l’image d’un Toumani Camara inspiré. Malheureusement Dalano Banton est nul et Scoot Henderson est Scoot Henderson, alors que Rayan Rupert n’a pas eu mille occasions de briller. Pour les Clippers Nicolas Batum a joué huit petites minutes et James Harden a scoré 14 points. Ça c’est de l’info.

📊 TOUMANI CAMARA FACE AUX CLIPPERS :

• 19 PTS

• 9 REB

• 3 AST

• 2 STOCKS

– 5/9 FG (55.6% FG%)

– 2/4 3PTS (50% 3PT%)

– 75.9% TS%

On lance une propagande MIP ouuu ? pic.twitter.com/qY8F25jcC3

— Blazers France (@BlazersFr) October 12, 2024