La nuit dernière, la nouvelle session de pré-saison NBA était l’occasion, entre autres, de voir pour la première fois Paul George jouer sous le maillot des Sixers. Et après des premières minutes timides, il a pleinement embrassé son rôle de nouveau leader pennsylvanien.

1h du matin heure française, l’heure d’en découdre. Rudy Gobert, Julius Randle et Joel Embiid sont absents et laissent la couverture au “petit” nouveau Paul George, aux jeunes stars Anthony Edwards et Tyrese Maxey, ou encore au Français Guerschon Yabusele, lancé dans un concours de gros short avec Kyle Lowry.

Après quelques minutes Andre Drummond a pris – sans réussite – plus de tirs que PG et Maxey réunis, heureusement que l’avion de Paul George est reparti fissa à Los Angeles car c’était un coup à changer d’avis. Un premier panier en course puis un autre du parking, et après avoir soufflé quelques minutes Podcast P. revient sur la parquet et montre pourquoi il a été ramené dans la ville des frères Menendez de l’amour fraternel.

L’écart a certes grimpé en faveur des Loups mais, à sa rentrée au deuxième quart, PG dégoupille. 13 points en quelques minutes dont quelques tirs bien contestés pour atteindre la mi-temps à 18 selon nos calculs, car les balbutiements du NBA League Pass ne nous auront pas aidé cette nuit à suivre cette grande première. Avec cinq points de plus dont un dernier and one inscrits au milieu du troisième quart, Paul George montera finalement son premier total phillyque à 23, suffisant pourra rassurer tout le monde sur sa forme actuelle en ce début de saison.

23 points à 8/15 au tir dont 4/9 du parking, 3/3 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 26 minutes

Côté Wolves pour que personne ne fasse la tronche : les bons débuts de Donte DiVincenzo avec deux bombes envoyées d’entrée et la mystification de Paul George sur un cross, l’entrée remarquée du jeune Rob Dillingham et, une nouvelle fois, du random Josh Minott.

La suite pour les Sixers ? Un match dès ce soir face à Boston, auquel Paul George ne participera d’ailleurs peut-être pas. On est comme ça nous, on se mouille, puis, surtout, on se dit que 34 minutes de notre Guerschon Yabusele national contre son ancienne franchise ne feront pas de mal à nos mirettes. Allez, envoyez les highlights du père Paulo, et on passe à la suite !

