L’Équipe de France est de retour. Cent jours après sa superbe médaille d’argent olympique à Paris, avec de nouveaux hommes à sa tête, avec de nouveaux hommes sur le terrain. Et si sa première fut difficile, elle est forcément pleine d’espoir.

Il aura fallu attendre le dernier quart-temps.

Un peu long donc, cette mise en route, mais cette mise en route était aussi celle d’une équipe qui ne se “connait pas”, forte de quatre entrainements en commun seulement.

Le score final ? 75-59, un écart pas vraiment logique compte tenu du scénario du match mais qui l’est évidemment au vu du niveau intrinsèque des deux équipes. Quelques accélérations ont suffi, en première mi-temps mais surtout en deuxième, lorsque Yoan Makoundou notamment s’est mis à martyriser ses défenseurs après l’avoir fait auparavant sur les attaquants.

Après s’être fait – un peu – peur face à quelques Stéphane Curry locaux (s/o Constantinos Simitzis), les Bleus new generation ont tué le match en début de dernier quart, s’offrant au final un +16 bien sévère pour les Chypriotes. Nolan traoré a été plutôt en vue pour sa première avec deux gros floaters, un shoot du parking et quelques beaux caviars, Noa Essengue a été plus discret avec une entrée un peu loupée en première MT mais c’est pour mieux tout casser à Poitiers.

Chez les noms un poil plus référencés en terme d’expérience ? Axel Bouteille a lancé la machine, Nicolas Lang et Paul Lacombe ont mis les tirs qu’il faut, Amine Noua a été efficace et la paire burgienne Benitez / Pansa s’est fait plaisir devant le boss de la maison JL. Adam Mokoka a assuré des deux cotés du terrain, Brice Dessert s’est montré e début de match plutôt qu’en dessert, Yoan Makoundou a été le meilleur Français et Andrew Albicy nous a fait repenser à cet été.

Victoire “facile” pour les Bleus, un match de reprise dirons nous, et on a déjà hâte de voir le rematch dimanche soir du côté de Poitiers. On est pas devins mais ça devrait rouler encore un peu plus vite.