Los Angeles Lakers : peut-on y croire ?! // Apéro TrashTalk

Tiens, tiens, ça fait longtemps qu’on n’avait pas tenté d’envoyer un énorme curse sur la NBA. Les Lakers y résisteront-ils ? Envoyez l’apéro, et gardez l’œil, ça joue dès cette nuit, émoji des yeux.

Les Lakers !

Quel début de saison formidable !

Une attaque limpide, un Anthony Davis en mode MVP, un LeBron James toujours aussi fort, un JJ Redick hyper inspiré et même un rookie qui explose. Entre les victoires clutch récupérées et les autres équipes victimes de blessures, ça déroule fort côté Lakers… mais peut-on croire à ce démarrage canon ? Faut-il garder des pincettes vu le contexte ? Et est-ce qu’on peut donner de l’espoir aux fans avant de futurs mois tournés vers les Playoffs ? C’est l’Apéro Lakers, avec ou sans curse !