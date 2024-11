Peu de Français sur le pont cette nuit mais une grosse info tout de même : Moussa Diabaté était titulaire pour la première fois avec les Hornets et ça s’est plutôt bien passé. Zoom sur la (petite) nuit de nos (beaux) Français de NBA !

Les résultats de la nuit

Tidjane Salaün

7 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking, 2/2 aux lancers et 2 rebonds en 13 minutes. Ça commence à venir pour le T, doucement, même si ça reste compliqué d’exister aux côtés de l’astéroïde LaMelo. Cette nuit le duo Ball / Miller a collé 75 pions aux Pistons et il ne restait pas grand place pour les autres.

Moussa Diabaté

En l’absence de machin truc, Moussa a été propulsé titulaire. Deuxième fois en carrière, première fois à Charlotte, et si le grand a été timide offensivement (1 point), il a régné au rebond avec 16 prises, son record de la saison, son record en carrière. Venez, on dit à truc machin de rester bien là où il est.

Moussa Diabate creates 3 second chance points on this incredibly hard-nosed rebound #HiveMentality https://t.co/kjrTAIgKt3 pic.twitter.com/jwRdZp2MK9

— Rich Stayman (@MavsDraft) November 22, 2024

Rudy Gobert

Défaite des Wolves à Toronto, ça la fout mal face à une équipe qui n’en a rien à secouer de gagner ou perdre. Rudy a tout de même fait le job en freinant le Wilt Chamberlain autrichien du moment, Jakob Poeltl, et il a accompagné sa perf défensive de 13 points et 11 rebonds.

Victor Wembanyama

Troisième match de suite loupé par Wemby, mais les Spurs ont assuré cette nuit qu’il serait de retour “très prochainement”.

Sidy Cissoko

Toujours pas de temps de jeu pour Sidy, ça commence à devenir gênant.

Armel Traoré

Pas d’Armel cette nuit avec les Lakers de Los Angeles, Armel qui devrait plutôt continuer à dominer en G League dès demain soir avec les Lakers de South Bay.

Le programme de ce soir