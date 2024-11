Il est injouable. Dans un monde où Paolo Banchero ne serait pas là, Franz Wagner serait assurément l’homme fort du Magic. L’Allemand a encore une fois sorti le grand jeu, face aux Lakers. 37 points, le tir pour la victoire et le Nord de la Floride sur ses épaules.

La grandeur de Franz Wagner dans la plus grande ville de Californie. Là où son frangin s’est un peu fait bolosser au début de sa carrière, lui vient et met les points sur les ficelles décisives. À Los Angeles, il a dominé les Lakers d’un duo LeBron James – Anthony Davis pourtant en grande forme.

Take a bow, @franzboogie.

🔥 37 PTS (season-high)

🔥 11 assists (career-high)

🔥 Game-winning 3

🔥 Youngest player in Magic history to record 35+ PTS & 10+ AST in a game

15 points dans le 4e quart-temps, sur ses 37 au global. Malgré plusieurs absences (Wendell Carter Jr, Kentavious Caldwell-Pope, Paolo Banchero), ce Magic n’a peur de rien et n’a qu’à peine tremblé face à la curse TrashTalk post-apéro. Le groupe de Jamahl Mosley repart sur les mêmes bases que la saison passée et la vibe est la bonne : celle d’une équipe qui regarde n’importe qui into the eyes, peu importe le contexte.

Franz est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Magic a claquer plus de 35 points et 10 passes dans un match. D’ailleurs, puisqu’il a aussi beaucoup distribué le jeu, notez qu’il a battu son record de passes en carrière (avec 11). Un nombre de plus pour illustrer la polyvalence de son profil. Est-ce qu’Orlando savait déjà tout ça ? Sans doute que oui. Est-ce que le grand public s’en est rendu compte ces quelques derniers matchs joués sans Banchero ? Oui, sans doute aussi.

Franz Wagner. Clutch.

He ices the victory for Orlando with the cold stepback 3 🧊 pic.twitter.com/Qk1AtBRt15

Ce duo promet de faire très mal à la NBA. Il est jeune, à un talent monstrueux. Ne reste plus qu’à le mettre à l’épreuve du temps et des Playoffs. Il y a assurément un truc à faire.