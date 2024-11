Sans Luka Doncic, les Mavericks avaient potentiellement fort à faire. Pourtant face aux chiens enragés du Thunder, les Mavericks sont parvenus à dompter les bêtes avec une victoire 121 à 119 et un match au money time très serré !

Si Luka Doncic n’était pas sur la ligne de départ de cette rencontre entre Thunder et Mavericks, PJ Washington faisait son grand retour dans le starting five. Autant vous le dire tout de suite. C’est lui, le meilleur joueur du match du haut de ses 27 points et 17 rebonds, son record en carrière.

PJ WASHINGTON TONIGHT:

27 POINTS

17 REBOUNDS

2 ASSISTS

2 BLOCKS

7-13 FG

10-10 FT

3-4 3PT

C’est un secret pour personne : le secteur intérieur d’OKC est démuni, la faute aux trop nombreuses blessures. Les Mavs se sont régalés en dominant la bataille du rebond 53 à 29. PJ Washington s’est amusé, tout comme Daniel Gafford et ses 12 prises.

Le Thunder possède bien d’autres armes à commencer par un joueur qui évolue à un niveau de MVP depuis de nombreux mois à savoir Shai Gilgeous-Alexander. Cette nuit n’a pas fait exception à la règle. SGA s’offre 36 points et a même failli voler le show. Dans les derniers instants, il remporte un jump ball face à Kyrie Irving puis il ramène OKC à deux longueurs grâce à un lancer-franc. Lugentz Dort ne parvient pas à convertir le shoot de la gagne et le Thunder s’incline.

Pour en revenir à Dallas, Kyrie Irving s’est bien démarqué dans le dernier acte pour finir à 23 points à 50% au tir. À l’inverse, Klay Thompson est bien passé au travers de sa rencontre avec seulement 5 points, mais surtout un horrible 1/11. Une soirée sans pour l’ancien sans pour l’ancien sniper de Golden State, ce sont des choses qui arrivent.

Dans un début de saison bien compliqué, cette victoire doit être une référence pour les Mavericks afin d’enfin mettre en place une bonne dynamique.