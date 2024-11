Ce match entre Jazz et Clippers ne faisait franchement pas envie. La seule raison de jeter un œil sur cette rencontre ? James Harden qui dépasse Ray Allen pour devenir le 2ème shooteur le plus prolifique à 3-points de l’histoire de la NBA. Ce fut chose faite dans le premier quart-temps de cette rencontre. Les plus curieux ont pu aller dormir tranquillement.

“Il en suffira d’une” comme dirait l’autre. Pour James Harden, il suffisait d’une seule bombinette derrière l’arc pour dépasser Ray Allen. Alors qu’on s’attendait à voir le uno dépasser la légende des Pacers lors de son retour au Toyota Center de Houston, la soirée de vendredi ne s’est pas vraiment pas passée comme prévu.

Retour donc à l’Intuit Dome pour enfin passer devant le sniper d’Indianapolis. Chose réglée assez rapidement puisqu’il n’a fallu que six minutes au Barbu pour inscrire son 2794ème tir à 3-points en carrière.

🚨 JAMES HARDEN DÉPASSE RAY ALLEN AU CLASSEMENT DES 3-POINTS INSCRITS EN CARRIÈRE !

Il ne manquait qu’un 3 pour Ramesse, qui est désormais seul deuxième avec 2974 réussites derrière l’arc.

Le 1er ? Stephen Curry, avec 3786 tirs du parking primés

pic.twitter.com/gWeDEuwMI1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2024

Après une première tentative infructueuse, le roi du stepback a trouvé la mire. Lauri Markkanen a la chance d’être sur une photo historique. Malheureusement, il n’est pas du bon côté de la barrière.

Ray-Ray est dans le rétro tandis que Stephen Curry a déjà des kilomètres d’avance. Autant vous dire que James Harden s’installe à une deuxième position et il va y rester bien longtemps. El Barbudo sait d’ailleurs qu’il ne pourra jamais aller caresser le record du chef, c’est bien pour cela qu’il se considère comme le numéro 1 en matière de tirs à 3-points. Disons simplement que le Chef a crée une dimension qui lui appartient.

Los Angeles Clippers’ James Harden has surpassed Ray Allen for second place on the NBA’s all-time three-pointers list.

No. 1, Stephen Curry. No. 2, Harden. History. pic.twitter.com/EZLVARLdW6

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 18, 2024