Hansel Enmanuel : amputé d’un bras, il brille en NCAA

Peut-on jouer au basket à un bon niveau tout en étant amputé d’un bras ? La preuve que oui avec Hansel Enmanuel, le Dominicain de 21 ans qui s’illustre en NCAA du côté d’Austin Peay (Tennessee). Zoom sur ce joueur qui force respect et admiration.

Il y a un peu plus de deux ans, on avait fait un gros focus sur ce phénomène du basket nommé Hansel Enmanuel, capable d’enflammer les parquets malgré un bras en moins.

Le joueur dominicain, qui a perdu son bras gauche suite à un accident alors qu’il n’avait que six ans (voir juste en dessous), était devenu une véritable sensation sur les réseaux sociaux, utilisant ses grandes qualités athlétiques pour surmonter son handicap et faire le show durant ses années lycée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Depuis ? Hansel Enmanuel a réussi à passer au stade supérieur pour jouer en première division NCAA. D’abord sous les couleurs de la Northwestern State University, puis à l’université d’Austin Peay dans le Tennessee.

Cette saison, sa troisième en NCAA, Enmanuel affiche son plus gros temps de jeu et ses meilleures statistiques en carrière. Il joue quasiment 23 minutes par match en tant que titulaire, et tourne à plus de 4 points et 4 rebonds de moyenne, avec 1,6 passe et 1,6 interception en prime, le tout à 56,3% au tir ! Des stats assez exceptionnelles au vu de son handicap, surtout que le bonhomme continue de faire le spectacle. La preuve avec cette action la nuit dernière :

HANSEL ENMANUEL COAST-TO-COAST 🔥 pic.twitter.com/HfHe7rFiBn

— SportsCenter (@SportsCenter) November 21, 2024

L’histoire est dingue, et Hansel Enmanuel force l’admiration. Il est un modèle de persévérance et la preuve que les vraies limites sont souvent celles qu’on se met dans la tête.

Respect !