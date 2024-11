Légendaire coach dans l’univers du basket universitaire féminin, et du basket tout court, Geno Auriemma est devenu la nuit dernière l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NCAA. Il a remporté 1 217 victoires avec UConn !

Aucun coach en NCAA, homme ou femme, basket masculin ou féminin, de Division 1 ou de Division 3, n’a remporté plus de matchs que Geno Auriemma.

Grâce à la large victoire d’UConn sur Fairleigh Dickinson (85-41) mercredi soir, Auriemma a dépassé Tara VanDerveer pour devenir le coach le plus victorieux de l’histoire du basket universitaire américain, avec 1 217 victoires.

Geno Auriemma becomes the winningest coach in NCAA Division I basketball history, solidifying his legendary legacy.#NCAAWBB x @UConnWBB pic.twitter.com/cKuxpfmPnk

— NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) November 21, 2024

Devant les yeux de 63 joueuses qu’il a pu coacher par le passé à UConn, dont certaines qui sont devenues de grandes figures du basket féminin (Diana Taurasi, Sue Bird, Maya Moore…), Geno Auriemma a écrit encore un peu plus sa légende, et a été honoré comme il se doit à l’intérieur du Gampel Pavilion.

Governor Ned Lamont unveils a new road sign in Connecticut for Geno Auriemma:

"Welcome to Connecticut: Home of the Winningest Coach in Basketball History" pic.twitter.com/d3eScenQYL

— UConn on SNY (@SNYUConn) November 21, 2024

Le légendaire coach d'UConn Geno Auriemma est devenu cette nuit l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la NCAA, avec 1217 victoires.

Du coup, ils ont ramené une chèvre dans la salle pour dire que c'est bien lui le GOAT 😂😂pic.twitter.com/BRGMDcTRqX

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 21, 2024

Geno Auriemma, c’est :

1 217 victoires pour seulement 162 défaites (88,2% de victoire, record NCAA)

11 titres de champion NCAA

23 qualifications au Final Four

6 saisons en restant invaincu

8 titres de Coach de l’Année

111 matchs de suite remportés entre 2014 et 2017

3 titres de champion olympique avec Team USA (un en tant qu’assistant)

2 titres de champion du monde avec Team USA

Les chiffres font tourner la tête.

Mais peut-être plus que les chiffres et les titres, Geno Auriemma préfère retenir l’impact que lui et son staff ont pu avoir sur les joueuses d’UConn en 40 ans de carrière.

“Aucun titre, aucun chiffre, aucune récompense ne peut remplacer les vies que nous avons influencées. Pour moi, c’est ce qui est le plus important. Quand ce sera fini, quel que soit le moment, nous nous souviendrons de ce soir, et je me souviendrai de chacune des joueuses que j’ai entraînées. […] Je ne sais pas dans quelle mesure je les ai aidées à obtenir ce qu’elles voulaient, mais elles m’ont aidé à obtenir tout ce que je voulais.”

GOAT talk.

"I don't know how much I helped them get what they wanted, but they helped me get everything I wanted. So thank you"

Geno Auriemma addresses his former and current UConn Huskies on hand to celebrate his NCAA wins record pic.twitter.com/qEWn4D450T

— UConn on SNY (@SNYUConn) November 21, 2024

