Cent jours environ après la fin des Jeux olympiques, l’Équipe de France de basket est de retour pour jouer des mauvais tours, surtout aux équipes un peu claquées au sol, en toute amitié et dans le respect bien sûr.

On y retourne ! Allez !

Après deux victoires assez tranquilles en février dernier face à la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, les Bleus repartent à l’assaut de l’Europe, du moins des qualifications pour l’Euro de septembre prochain. Pour l’instant, et ça ne devrait pas changer, l’EDF est bien placée en tête de sa poule.

Ce qui change par contre à quasi 100% ? L’effectif qui jouera ce soir à Nicosie, et même son coach d’ailleurs puisque ce Chypre – France sera l’occasion de voir à l’œuvre pour la première fois Frédéric Fauthoux sur le banc de l’Équipe de France. Après 15 ans de très bons et très loyaux services en tant que sélectionneur et entraîneur des Bleus, Vincent Collet a laissé sa place et c’est donc le coach de la JL Bourg qui lui succède. A ses ordres, des nouvelles têtes évidemment, à commencer par les très attendus Nolan Traoré et Noa Essengue, projetés dans les hauteurs de la prochaine Draft pour perpétuer la tradition française des dernières années. Andrew Albicy est le seul médaillé olympique de la bande (on le rappelle : aucun joueur de NBA ni d’EuroLeague dans le groupe), Paul Lacombe et Nicolas Lang apporteront leur expérience tandis que Brice Dessert tentera de surfer sur sa grande forme actuelle (meilleur joueur du championnat en octobre).

19h à Nicosie, 18h en France. Match disponible sur DAZN et… sur nos réseaux, car on va évidemment surveiller ça de près et vous raconter ce match à notre manière. Pour apprécier les débuts du Petitou, de Nolan, Noa et Brice, et tout simplement… parce que ça fait du bien de les revoir, nos petits Bleus.