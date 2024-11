Taylor Jenkins, coach le plus victorieux de l’histoire des Grizzlies

En battant des Sixers à la dérive cette nuit, les Grizzlies ont remporté leur neuvième match de la saison mais surtout, Taylor Jenkins est allé chercher sa 215e victoire sur le banc de Memphis. C’est tout simplement un record !

Il n’a fallu que cinq saisons et 16 matchs à Taylor Jenkins pour marquer l’histoire des Grizzlies.

Cette nuit, avec la victoire de Memphis sur Philadelphie, Jenkins a dépassé Lionel Hollins pour devenir le coach le plus victorieux de l’histoire de la franchise. 215 victoires au total donc pour Jenkins, un très bel accomplissement !

https://twitter.com/memgrizz/status/1859448995120115731

Taylor Jenkins a pris les commandes des Grizzlies à l’été 2019, au tout début de l’ère Ja Morant – Jaren Jackson Jr., et à la toute fin de l’ère Grit and Grind. Très rapidement, il a aidé Memphis à se reconstruire jusqu’à devenir l’une des équipes les plus compétitives de la Conférence Ouest avec trois qualifications consécutives en Playoffs, et une demi-finale de conférence.

“C’est un honneur incroyable d’être en compagnie de tant de grands entraîneurs qui m’ont précédé. Je parle toujours de l’incroyable responsabilité que représente le fait d’être l’entraîneur de cette franchise. C’est un privilège et un honneur.” – Taylor Jenkins

Taylor Jenkins n’avait jamais été entraîneur en NBA avant de prendre le contrôle des Grizzlies. Il avait uniquement occupé des postes d’assistant (Hawks, Bucks) et entraîné en G League (Austin Toros, où il a été champion en 2012).

https://twitter.com/bcmGrizzlies/status/1859458773888201034

La franchise des Grizzlies étant très jeune (1995-96), Taylor Jenkins n’a pas mis longtemps pour établir un nouveau record. Mais quelque chose nous dit qu’il faudra attendre un moment pour voir quelqu’un le dépasser.

__________

Source texte : ESPN