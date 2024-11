LeBron James va faire un break avec les réseaux sociaux

Si vous faites partie des 160 millions de gens qui suivent LeBron James sur X et/ou Instagram, attendez-vous à… ne pas voir grand-chose dans les jours ou semaines à venir. Le King a en effet décidé de se distancer temporairement des réseaux sociaux.

C’est en partageant un message de Rich Kleiman (agent de Kevin Durant), qui souligne la négativité entourant les plateformes médiatiques traitant du sport aujourd’hui, que LeBron James a annoncé son retrait des réseaux sociaux via un tweet.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024

AMEN!! @richkleiman 🫡 pic.twitter.com/OZr9e1CVbY

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024

Ce n’est pas la première fois que LeBron James se coupe des réseaux. Mais habituellement, il le fait pendant les Playoffs NBA pour pouvoir se concentrer à fond sur les grosses batailles du printemps, et éviter toute distraction. Là, le King a décidé de faire un break après seulement un mois de saison régulière. Qu’est-ce qui l’a poussé à se retirer subitement des réseaux sociaux ?

Difficile à dire, même si ESPN a tenu à mentionner cette déclaration de LeBron James après le match de mercredi opposant les Lakers au Jazz : “Tout le monde sur Internet me traite tout le temps de menteur, ils disent que je mens sur tout” avait dit le King après le carton offensif de Dalton Knecht. Un carton qui confirme le talent offensif du rookie, talent que LeBron avait souligné avant même que Knecht ne se présente à la Draft NBA 2024.

LeBron on what he saw in Dalton Knecht last season when he praised him while he was at Tennessee: “I don’t know. The same shit I said last year. Everybody on the internet calls me a liar all the time. They say I lie about every-fucking-thing. So what am I now? I’ve been said it.” pic.twitter.com/bPBU1VJGiB

— Jovan Buha (@jovanbuha) November 20, 2024

“LeBron James le menteur”, c’est devenu un running gag sur les réseaux sociaux ces dernières années.

Le King aime souvent se vanter d’avoir vu ou senti certaines choses avant même qu’elle n’arrive, ce qui lui est parfois revenu en pleine figure. En novembre 2022 par exemple, juste après le décès du rappeur Takeoff, LeBron avait déclaré qu’il était un fan du groupe Migos (dont Takeoff faisait partie) depuis 2010 alors que leur première mixtape datait de… 2011. Cela avait fait un bad buzz à l’époque, et depuis c’est devenu de plus en plus difficile de prendre LeBron au sérieux quand il sort de grandes déclarations.

Il y a même des compilations rassemblant tous les mensonges potentiels de LeBron qui sont sorties sur les réseaux ou sur YouTube. En voici une belle :

Sources texte : ESPN / LeBron James