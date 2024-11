Le premier mois de la saison NBA 2024-25 a malheureusement été caractérisé par de nombreuses blessures. Tellement de blessures que nous sommes obligés de faire une update globale. De Kevin Durant à Khris Middleton en passant par Norman Powell, Lonzo Ball et Scottie Barnes, on fait le point !

Kevin Durant et Bradley Beal

Touché au mollet et absent depuis une dizaine de jours, Kevin Durant pourrait revenir la semaine prochaine, potentiellement dès mardi pour le match de NBA Cup face aux Lakers. Quant à Bradley Beal, également touché au mollet, il pourrait aussi revenir la semaine pro.

Phoenix owner Mat Ishbia appears on NBA Today to discuss his heavy investment into the Suns — plus joining @malika_andrews with an update on Kevin Durant (calf): pic.twitter.com/hiP0RKP0Xo

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2024

Khris Middleton

N’ayant toujours pas joué la moindre minute cette saison après une double opération des chevilles cet été, Khris Middleton a enfin reçu l’autorisation pour retrouver les parquets. Néanmoins, il n’est pas encore prêt physiquement pour rejouer en NBA, et son absence va donc encore durer un peu…

Milwaukee Bucks star Khris Middleton has been medically cleared for a period of time but is still working to feel physically ready for his season debut from double ankle surgeries, sources told ESPN. Joining NBA Countdown on ESPN now to discuss. pic.twitter.com/hgKcK6hDuQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024

Scottie Barnes

Touché au niveau de l’orbite, Scottie Barnes a reçu l’autorisation mercredi pour s’entraîner à fond, et est officiellement listé comme “incertain” pour le match de ce soir contre Minnesota. Il pourrait donc retrouver les parquets pour la première fois depuis fin octobre !

Scottie Barnes is officially questionable for Thursday. Full participant in practice today.

Ja'Kobe Walter is also questionable. Has been ramping up.

Brown, Olynyk, Quickley, Fernando, Carton still out. Brown reconditioning, Olynyk non-contact, Quickley solo work only.

— Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) November 20, 2024

Norman Powell

Norman Powell s’est blessé à l’ischio de la jambe gauche face aux Warriors il y a quelques jours, et n’a pas pu jouer cette nuit face à Orlando. On ne sait pas combien de temps le joueur des Clippers sera absent, mais il pourrait rater d’autres matchs au vu de la nature de la blessure.

Norm Powell is out tomorrow due to a left hamstring strain he suffered last night. He came back in the game last night after suffering the left hamstring soreness as it was termed last night.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) November 20, 2024

Pat Williams et Lonzo Ball

Pat Williams (Bulls) souffre d’une inflammation au pied gauche, le même pied où il a été opéré il y a quelques mois. Il est d’ores et déjà forfait pour les deux matchs de Chicago vendredi et samedi, lui qui a également manqué le match de cette nuit à Milwaukee.

Per Donovan, Patrick Williams will miss the back-to-back at least on Friday and Saturday after imaging showed inflammation in surgically repaired foot.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) November 20, 2024

Quant à Lonzo Ball, il se remet toujours de sa blessure au poignet et sera absent au moins une semaine supplémentaire (ESPN).

Mais aussi…

C.J. McCollum (Pelicans, mollet) pourrait revenir vendredi. (Source : The Athletic)

Opéré du pied durant l’intersaison, Jarred Vanderbilt (Lakers) sera absent minimum deux semaines supplémentaires. (Source : OC Register)

