NBA Top 10 : Stephen Curry préfère quand c’est compliqué

On ferme la boutique de la nuit avec le traditionnel Top 10, dans lequel un certain Stephen C. montre qu’il n’est pas trop mauvais au basket-ball.

On peut dire ce qu’on veut des Clippers mais cette saison ça joue au basket, ça gagne pas mal, et ça envoie du gros highlight.

Est-ce que ce contre de Javonte Green est suffisant pour sortir les fans des Pelicans de leur torpeur ? A votre avis.

Andrew Wiggins et Trayce Jackson-Davis sont meilleurs en 2v2 que Seth Lundy et Onyeka Okongwu.

Et ce numéro 30 des Warriors, là, on vous conseille de garder un œil sur lui, ça nous a tout l’air d’être un sacré joueur.

Isaiah Hartenstein a enfin joué avec le Thunder, et il a – déjà – envoyé du sale.

Le fameux numéro 30 des Warriors est même capable de lâcher des caviars ? Wow, il a vraiment l’air pas tout mal hein.

On a dit à Kelly Oubre Jr. que Jaren Jackson Jr. avait un DPOY sur sa commode, mais Kelly Oubre Jr. a dit qu’il n’en avait rien à secouer.

Cam Whitmore n’est pas le mec le plus constant de la Terre, mais pour dunker sur un enfant de 12 ans il est toujours là.

A force de postériser tout le monde, Jalen Green a provoqué le destin et s’est à son tour fait dunker dessus.

Jarrett Allen à quatre mètres au dessus du sol, une image qui résume assez bien le début de saison des Cavs.