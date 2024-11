Quand Paul George fait un podcast sur… la réunion de crise des Sixers (?!?!?!)

De nouveau blessé, et faisant partie des raisons qui expliquent le début de saison complètement foiré des Sixers, Paul George n’a rien trouvé de mieux à faire que de tourner un podcast pour discuter de la récente réunion de crise de l’équipe…

Imagine ton équipe est en pleine crise, possède le pire bilan de la NBA, vient de perdre un nouveau match à Memphis et dès le lendemain matin, tu fais un podcast pour parler de la dite crise afin de faire du clic.

Nan on rigole, mais imagine quand même.

Plus besoin d’imaginer, c’est ce que Paul George vient de faire sur Podcast P, en titrant sa vidéo : “Le Players Only Meeting a leaké, c’est quoi la suite pour les Sixers ?

On a envie de dire : What. The. F*ck ?

Si Paul George peut évidemment faire ce qu’il veut de son temps libre, et aborder les sujets qu’il souhaite dans son propre podcast, le timing est désastreux. Et non seulement le timing est désastreux, mais en plus on peut légitimement se demander quelles sont vraiment les priorités du bonhomme alors que la maison Sixers est en flammes (12 défaites en 14 matchs, pire bilan NBA).

Accompagné notamment de son coéquipier à Philly Reggie Jackson, Paul George a abordé tranquillement et publiquement le downfall des Sixers, tout en se plaignant que des éléments de la réunion de crise ont leaké (allez comprendre…).

Morceaux choisis.

“Je ne sais pas comment Shams (Charania, insider) a pu avoir les infos, et comment ça a pu leaker. Surtout avec des citations, c’est ce qui est le plus fou.” “La fuite annule en quelque sorte tout ce qui s’est passé lors de cette réunion, à savoir la confiance mutuelle et le fait de tout divulguer pour que nous puissions tous avoir ces conversations et que ce ne soit pas mal interprété. C’est donc un peu foireux qu’il y ait eu cette fuite.” “Concernant la réunion, c’est quelque chose de normal en NBA. Cela arrive souvent dans une équipe, j’ai fait partie de nombreuses équipes où c’est déjà arrivé pendant une saison quand les choses ne marchent pas correctement. […] Je pense que c’est quelque chose de positif, on a eu des discussions saines pour se remettre sur les rails.”

Paul George & Reggie Jackson detail the Sixers team meeting after Monday's loss to Miami.@MetaQuestVR #MetaPartner pic.twitter.com/HLRUzg9bFp

— Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) November 21, 2024

Si les Sixers ne sont pas la première équipe à avoir un team-meeting en pleine saison, il n’y a rien de normal concernant la situation actuelle de Philadelphie, qui est tout simplement catastrophique. Et quelque chose nous dit que les fans de Philly – toujours très passionnés et exigeants – n’apprécient pas beaucoup de voir Paul George aborder de façon si relâchée le climat de crise qui entoure actuellement l’équipe.

Plutôt youtubeur ou basketteur le Paul George ? Franchement on sait plus…

__________

Source texte : Podcast P

À lire également :

https://twitter.com/CourtsideBuzzX/status/1859658148652466503