Le parquet City Edition des Raptors, un bijou parmi les bijoux

On entre dans la période de l’année où chaque franchise se pare de sa tenue City Edition avec le parquet assorti. Parmi tous ceux qui se démarquent, ce sont les Raptors qui s’en sortent le mieux avec un parquet en référence à Vince Carter.

“Woaaaah, c’est toute beauté”, rien de mieux que cette célèbre citation issue de la Tour Montparnasse Infernale pour décrire ce parquet City Edition des Raptors.

Du violet, du rouge, du noir, un magnifique dinosaure qui reprend la pose de dunk mythique de Vince Carter. Est-ce que les fans pouvaient en demander plus ? Vraiment pas.

👀 Thoughts on the @raptors City Edition court? 🔥 pic.twitter.com/ZZ2GYi6AQz

— NBA Canada (@NBACanada) November 21, 2024

Outre le visuel parfaitement réussi, c’est aussi un succès une fois le jeu débuté. Le dino colossal – à l’image de la carrière de Vinsanity – n’y est clairement pas pour rien. Vince Carter himself a réagi à ce bijou en provenance du Canada.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vince Carter (@mrvincecarter15)

Avec un parquet magnifique et un maillot qui l’est tout autant, remporter le match du soir était la moindre des choses.

Mission accomplie pour les Raptors vainqueurs des Wolves 110 à 105 pour le grand retour de Scottie Barnes. On ne va pas s’attarder sur la rencontre plus longtemps, mais on tient tout de même à vous présenter une stat.

Les Timberwolves n’ont remporté aucun de leur match à Toronto depuis une victoire survenue le 21 janvier 2004.

Dis autrement : les Dinos n’ont pas été battu dans leur antre par les Loups depuis plus de 20 ans. Est-ce qu’il y a besoin d’en dire plus ?

Source texte : X / NBA, Statsmuse