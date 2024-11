Les Celtics reçus à la Maison Blanche par Joe Biden

Comme le veut la tradition, les Boston Celtics, champions en titre, ont été reçus par le président américain, Joe Biden. Une coutume qui pourrait être, une nouvelle fois, interrompue avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Le saviez-vous ? Le nom de code de Joe Biden auprès des services secrets américains est “Celtic”. Un nom qui a bien sûr fait écho, ce jeudi, lorsque Boston a fait son annuelle visite à la Maison-Blanche.

The 2024 NBA Champion Boston Celtics aren’t just any champions, but the winningest franchise in league history – now with a record 18 titles!

It was my pleasure to welcome their team to the People’s House today. pic.twitter.com/ZE0klSlPe6

November 22, 2024

Comme à son habitude, le président américain sortant n’a pas manqué une occasion de rappeler ses origines irlandaises dont il est très fier.

“Tous ceux derrière moi sont Irlandais dans leur cœur. Je ressens une fierté toute particulière face à ce trophée. Du vieux celte irlandais à tous les Celtics, félicitations.”

La connexion entre Joe Biden et les Celtics étaient donc évidentes vu qu’ils ont tous les deux des origines issues de l’île verte.

Joe Biden a poursuivi son discours en citant le mythique coach des C’s, Red Auerbach.

“Les Celtics ne sont pas juste une équipe de basketball, c’est un mode de vie.”

À noter que la première franchise passée par la Maison Blanche était justement celle de Boston… en 1963, lorsque John Fitzgerald Kennedy était alors président.

Seulement, cette visite annuelle pourrait, une nouvelle fois, s’interrompre. La cause ? Le retour de Donald Trump. Il ne porte pas la NBA dans son cœur du fait de ses opinions politique, et inversement. Lors de son premier mandat, les différents champions à savoir les Warriors, les Raptors et les Lakers ne s’étaient pas rendus à la Maison Blanche.

The view from the @WhiteHouse grounds 🇺🇸 pic.twitter.com/5wZQeyQyIZ

November 22, 2024

Avec son retour au pouvoir, les joueurs NBA risquent de faire l’impasse sur le Bureau Ovale pendant quelques années.

Source texte : Associated Press, Le Point