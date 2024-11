Disney proposera une version animée du match Knicks – Spurs lors du Christmas Day, en direct

Dingo qui joue 40 minutes à Noël parce que Tom Thibodeau refuse de le faire sortir ? C’est bien le plan. Pour le Christmas Day, la NBA s’allie à Disney pour proposer une version alternative du match entre Knicks et Spurs. Les joueurs seront animés en direct et le match sera diffusé en parallèle de la rencontre, sur ESPN et Disney+. Un dispositif nommé “Dunk The Halls”.

Minnie qui envoie un turbo-poster sur la tronche de Donald. Vous en avez rêvé ? Vous allez l’avoir. Bon, peut-être pas sous cette forme, mais Disney s’occupera bien d’animer un match de NBA en direct, lors du Christmas Day. Un mini-révolution ? Sans doute qu’il ne faut pas aller jusque là, mais la soirée promet d’être unique.

This Christmas, we’re fulfilling Mickey’s one wish 💫

The Disney Dunk the Halls broadcast of Spurs-Knicks streams live on Christmas Day on ESPN2, ESPN+ and Disney+ 🏀 pic.twitter.com/zPLHxMrSps

— ESPN (@espn) November 20, 2024



Au delà du côté nouveauté de cette annonce, la NBA sait très bien ce qu’elle fait. Inviter Disney sur une des journées majeures de la saison régulière, avec des audiences importantes… et lui permettre d’apporter un regard unique sur une rencontre de basketball. L’idée est bien évidemment de toucher la communauté de Disney, notamment les plus jeunes. Les emmener par la main dans le monde de la balle orange pour tenter de les séduire. Est-ce que ce sera beau, Victor Wembanyama sera t-il dépeint comme un Alien ? Nul ne le sait encore, mais il faudra faire fort. On sera en tout cas là pour tout vous raconter, en direct et avec nos pulls moches et nos estomacs pleins.