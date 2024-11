L’infirmerie des Grizzlies continue de se remplir avec l’arrivée d’un nouveau patient en la personne de Vince Williams Jr. Victime d’une entorse à la cheville, l’arrière va manquer – au moins – quatre semaines de compétition.

Les saisons se suivent et se ressemblent dans le Tennessee. Une nouvelle fois, les Oursons ne sont pas épargnés par les blessures. Après Ja Morant et Zach Edey pour ne citer qu’eux, c’est Vince Williams Jr qui se pète. Le jeune Grizz est victime d’une entorse à la cheville assez sérieuse puisqu’il va manquer, au minimum, quatre semaines de compétition comme le rapporte le compte X des Memphis Grizzlies.

The @memgrizz today announced the following medical update for Vince Williams Jr. pic.twitter.com/TFKFNTG6fj

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) November 21, 2024

Ce n’est pas le premier pépin physique que l’arrière connaît cette saison. Vince Williams avait déjà été touché au tibia plus tôt dans l’année. Une blessure qui avait repoussé son début de saison de quasiment un mois.

Après seulement trois matchs, c’est déjà un retour à l’infirmerie pour Vince.

On ne peut que lui souhaiter de se rétablir au plus vite afin de pouvoir enchaîner les matchs et de montrer qu’il peut s’imposer comme un joueur sérieux de la rotation des Grizz.

Malgré les blessures, Memphis essaye de faire son trou dans une conférence Ouest plus dense que jamais. À l’heure où ces lignes sont écrites, les Oursons pointent à la 8ème place avec un bilan de 9 victoires pour 7 défaites.

Source texte : Shams Charania