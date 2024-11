Plus de peur que de mal pour Paul George. Blessé lors du match face aux Grizzlies, PG s’en sort avec “seulement” une ecchymose osseuse, mais il manquera les deux prochains matchs des Sixers dont ses secondes retrouvailles de la saison avec les Clippers.

Paul George semblait s’être fait la même blessure qu’en pré-saison lors de cette rencontre face à Memphis, mais le diagnostic est plus clément cette fois-ci. Pas d’hyperextension du genou comme l’avait rapporté Shams Charania dans un premier temps, mais une ecchymose osseuse.

Philadelphia 76ers star Paul George has a bone bruise in his left knee and is listed out for the next two games. He will be re-evaluated on Monday. pic.twitter.com/vxKeON5z78

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024

Pour le moment, le numéro 8 de Philly manquera les deux prochains matchs de son équipe à savoir la rencontre face aux Nets, mais surtout le duel contre son ancienne équipe les Clippers.

Paulo sera réévalué lundi prochain pour voir s’il peut retrouver les parquets et aider ses copains à remonter la pente.

Pour rappel, les 76ers ont un atroce bilan de 2 victoires pour 12 défaites – le pire de NBA – et Paul George tourne à 14 points, 5 passes avec des pourcentages à l’image du début de saison de Philadelphie, c’est-à-dire très mauvais (38% au tir, 28% du parking). La situation est urgente en Pensylvannie et il va falloir commencer à remporter des matchs.

À défaut de viser les hauteurs de l’Est, ce serait déjà pas mal de remonter un peu au classement. Les Bucks commencent à le faire, les 76ers pourraient bien s’en inspirer.

Source texte : Shams Charania