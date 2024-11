LeBron James a encore sorti une performance de mutant face à Orlando. 31 points, 10 rebonds et des highlights dans tous les sens, mais ce fut insuffisant pour se défaire du Magic. La faute à ce diable de Franz Wagner et aux lancers francs ratés d’Anthony Davis.

LeBron James avait un message à faire passer, hier soir. Il voulait prouver que, même à bientôt 40 ans, le King n’était pas encore prêt à céder son trône. Une idée que le Chosen One a fait passer dès le début de la rencontre avec un désossage en règle du Magic et de ce pauvre Jonathan Isaac, victime d’un nouveau poster de la part de BronBron.

LEBRON JAMES. POSTER. pic.twitter.com/V827iiohwo

— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 22, 2024

Les jeunes magiciens ne se laissent pas abattre et le match reste serré. Puis arrive le 4ème quart-temps où le numéro 23 prend feu avec trois tirs à 3-points consécutifs. Aux rebonds, il domine à l’image de ce rebond offensif en fin de match suivi d’un panier pour remettre les Lakers devant.

LEBRON JAMES 🔥🔥🔥

Three straight triples for the King gets Crypto Arena on their feet! pic.twitter.com/tedZEpJjuZ

— LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) November 22, 2024

Sauf que ça ne suffit toujours pas et Orlando s’accroche encore et encore. Alors le King décide d’être aussi roi de sa raquette. Nouveau rebond défensif et une passe de quaterback pour Anthony Davis qui peut finir au cercle.

Malgré tous ses efforts, il y a des éléments que LeBron ne peut pas contrôler. À 20 secondes du terme, AD manque deux lancers francs qui auraient pu sceller la victoire de Los Angeles.

La suite, on la connaît. Franz Wagner envoie une ogive depuis Berlin pour sécuriser le hold-up du Magic.

LeBron James finit cette rencontre à 31 points (12/22 au tir, 5/9 de loin), 10 rebonds et 7 passes. Comme le bon vin, le King se bonifie avec le temps.