Au coeur d’une petite nuit de NBA (5 matchs), Giannis Antetokounmpo s’est montré particulièrement saignant. Et ce sont les Wizards qui ont pris, y’a pas de hasard.

Les Bucks restaient sur 5 victoires de suite et vont bien mieux après un début de saison poussif, les Wizards avaient perdu leur 13 derniers matchs.

Giannis Antetokounmpo est le meilleur scoreur de NBA et les Wizards la deuxième pire défense de la Ligue.

Deux statistiques qui ne laissaient guère de doutes sur l’issue de ce match entre Milwaukee et Washington, et si la présence de Malcom Brogdon fait passer les Wizards d’équipe “claquée au sol” à équipe “simplement nulle”, le rapport de force a donc été respecté. Un match plus serré qu’il n’y paraissait, les Bucks ont également ouvert les vannes cette nuit, mais un match finalement et évidemment remporté par les Daims face à des Sorciers qui n’ont décidément aucun tour dans leur sac.

Score final 124-114, Jordan Poole a scoré 31 points, autrement dit il a pissé dans un violon, alors que Brogdon tape un 29/11 à haut pourcentage du plus bel effet. Côté Bucks ? Damian Lillard poursuit sa superbe saison avec 25 points et 10 passes mais c’est bel et bien le double MVP et champion 2021 Giannis Antetokounmpo qui s’est éclaté face à cette drôle de match-up…

42 points à 15/24 au tir et 12/17 aux lancers, 12 rebonds, 11 passes et 1 contre en 38 minutes

Pas un seul shoot du parking, qui a dit que la NBA avait changé (…), et globalement une performance sans fioriture, face à un Alex Sarr qui a payé pour le savoir. Bien souvent envoyé au feu face au Greek Freak, le rookie français s’est… brûlé, trop lent pour le premier pas de Giannis, trop lent quand il accélère, trop lent quand il monte au cercle. Mais que le n°2 de la dernière Draft se rassure, il est environ le 549ème joueur à prendre ce genre de bouillon depuis dix ans et il y en aura d’autres.

The 1st 40-PT triple-double of Giannis’ career 🔥

42 PTS | 12 REB | 11 AST | 62.5 FG% | W@Bucks get their 6th win in a row! pic.twitter.com/aUw89607Fw

— NBA (@NBA) December 1, 2024

Quand Giannis Antetokounmpo est comme ça ? Pas grand chose à faire si ce n’est d’attendre que l’orage passe. Et quand on est les Wizards ? Bon courage pour subir cet orage sans parapluie ni abri aux alentours. Prochain match de Washington ? Lundi soir à… Cleveland, bah merde.