Toute petite nuit de NBA qui se termine, avec cinq matchs seulement au compteur. Des Français sur le pont, Giannis qui fait du sale et les Sixers qui gagnent un match, bref il y a quand même quelques infos croustillantes à déguster en ce dimanche matin, dans le résumé préféré de ton joueur préféré !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir

Troisième victoire de suite pour les Hawks, à Charlotte. Jalen Johnson et De’Andre Hunter sont sur une belle série alors que les Hornets vont devoir apprendre à vivre sans LaMelo Ball, ça ne peut pas leur faire de mal.

Victoire des Sixers, à Detroit, et c’est assez rare pour être signalé. Tyrese Maxey a répondu présent aux côtés d’un Paul George de retour et en rodage.

Giannis Antetokounmpo a lâché un petit 42/12/11 sur la défense en pâte à modeler des Wizards, sixième victoire de suite pour Milwaukee, quatorzième défaite consécutive pour Washington.

Victoire assez tranquille des Suns face aux Warriors après une grosse première mi-temps. 21/10/3/3 pour Kevin Durant.

Kyrie Irving s’est promené contre le Jazz (30 points) et Dallas enchaine sa belle série en l’absence de Luka Doncic.

Les Français de la nuit

Dans un duel de Lottery picks, Zaccharie Risacher l’a emporté face à Tidjane Salaün. 14 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal, 2 contres et la win pour le Zacchos, 0/8 au tir pour le Tidjoune, dans un mauvais soir après son carton de la veille.

Dans le même match, Moussa Diabaté a bien diabaté avec 3 points et 8 rebonds.

7 points et 8 rebonds pour Guerschon Yabusele dans la victoire des Sixers face à Detroit.

7 points à 2/8 pour Alex Sarr, 4 points à 2/8 pour Bilal Coulibaly, sans solutions face à la puissance d’un demi-dieu grec.

15 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 steals pour Killian Hayes en G League

Le highlight de la nuit

“OH LOOK AT THAT PASS… YA GOTTA HIT THIS JOSH”

Fun start in Charlotte…

Vasilije Micić finds Josh Green on the SWEET behind-the-back dime for 3! pic.twitter.com/Vq05DKYILX

— NBA (@NBA) November 30, 2024

Le point TTFL du matin

à lire sur TTFL Lab sur X

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir