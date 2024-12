Cinq matchs NBA la nuit dernière et… six Français sur les parquets. Pour des fortunes diverses, mais ça ne va pas nous empêcher de vous raconter tout ça.

Les résultats de la nuit :

Tidjane Salaün

Au lendemain d’un gros match face aux Knicks, Tidjane Salaün n’a pas su confirmer sa superbe fin de semaine. Titularisé face à Zaccharie Risacher, l’ailier de Charlotte a été maladroit (0/8) et n’a pas trop pesé sur le match. Les montagnes russes, avec un tréma.

Zaccharie Risacher

Lui n’a pas eu ce problème. Tomar à deux mains, cross sur Brandon Miller, catch and shoot, grosse défense. Superbe match de Zacch, avec 14 points “seulement” mais l’impression pour le coup qu’il a vraiment influé sur la victoire des Hawks, la troisième consécutive de son équipe.

Zaccharie Risacher getting to the cup with confidence 😤 pic.twitter.com/rfU8GRjUpj

— NBA TV (@NBATV) December 1, 2024

Moussa Diabaté

Lui aussi était titulaire, ça fait quand même trois Français dans le même match. Production assez habituelle pour le Mouss, avec peu de scoring (3 points) mais de la prise de rebonds (8) pour celui qui s’inscrit de plus en plus comme un cadre de l’équipe de Charles Lee.

Guerschon Yabusele

Assez rare pour être signalé, Guerschon Yabusele a… gagné ! 7 points, 8 rebonds, titulaire dans l’aile aux côtés de Paul George, une belle soirée pour Yabu, qui n’attend plus que Joel Embiid pour vivre une soirée pleine.

Bilal Coulibaly

Quatorzième défaite de suite pour les Wizards, et cette nuit Bilal et ses potos sont tombés sur un os prénommé Giannis. Trop dur à stopper, et en attaque le Clodoaldien n’a jamais pris le rythme. 4 points, 4 passes et 2 steals, mauvaise soirée pour Bil.

Alex Sarr

Pas mieux pour son grand copain, qui s’est de plus goinfré du Freak toute la soirée. Un Freak qui lui en a collé 42 sur la truffe à lui et sa bande, pendant que le géant français n’arrivait lui non plus pas à peser de l’autre côté du terrain. 7 points et 2 rebonds en 36 minutes, Alex s’est fait grecquifié.

Le programme de ce soir