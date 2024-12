LaMelo Ball absent au moins deux semaines (mollet)

Blessé au mollet cette semaine face au Heat et absent depuis deux matchs, LaMelo Ball manquera finalement – au moins – deux semaines de compétition. Les Hornets n’avaient pas besoin de ça… quoique.

Absolument incroyable depuis le début de saison (31,9 points de moyenne, deuxième meilleur scoreur de NBA) et encore plus dernièrement (40 pions de moyenne sur les quatre derniers matchs et un record en carrière à 50 points dimanche dernier), LaMelo Ball va malheureusement devoir faire une pause.

Suite à un claquage au mollet contracté cette semaine, LaMelo LaFrance est out deux semaines et va donc devoir regarder ses jeunes coéquipiers se débrouiller sans lui. Après la terrible nouvelle concernant Grant Williams (rupture des ligaments croisés), c’est une nouvelle tuile pour les Frelons, qui perdent là leur homme à tout faire alors même que les victoires ne se collectionnent pas spécialement cette saison.

LaMelo Ball (calf strain) will be re-evaluated in two weeks pic.twitter.com/Nmcbg8tBhi

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2024

Malgré tout, même si l’absence de LaMelo jette quand même un sacré froid sur l’intérêt de mater Charlotte, ce coup dur va pouvoir permettre à certains de se montrer. Pas le choix. Si vous avez regardé comme nous jouer les Hornets cette saison, impossible de passer outre le fait que LaMelo Ball cannibalise le jeu à outrance. On ne dit pas que c’est mal, on dit juste que ça ne facilite pas forcément l’éclosion d’autres joueurs, bien que tout heureux – parfois – de bénéficier des espaces créées par le génie de la famille Ball.

Hier par exemple, Vasilije Micic a cumulé 15 points, 8 rebonds et 5 passes, et Josh Green a également fait le taf sur la ligne arrière. Tidjane Salaün a dévissé mais Brandon Miller a encore planté 30 pions, et voilà au moins quatre hommes qui vont devoir augmenter leur production en l’absence de LaMelo, un mal pour un bien que de les voir devant le fait accompli, c’est quand même autre chose que de mater un mec tout faire tout seul.

Brandon Miller en première ligne, auteur pour l’instant d’une superbe saison, et tous les autres autour. L’heure pour les jeunes Frelonnets de montrer au patron que c’est souvent en l’absence du supérieur que l’on se rend compte de sa qualité. En espérant, aussi, que cette absence ne soit pas la première d’une nouvelle longue série, le bonhomme nous y a habitué, mais ne vous inquiétez pas… on a touché du bois en écrivant ça.