Le programme NBA de ce samedi n’est pas très conséquent, mais il suffit pour satisfaire nos besoins basketballistiques. Cinq matchs sont au menu dont un joli choc du côté de l’Arizona.

Le programme NBA du soir

0h : Hornets – Hawks

1h : Pistons – Sixers

2h : Bucks – Wizards

3h : Suns – Warriors

3h30 : Jazz – Mavericks

Suns – Warriors dans le désert, il va faire chaud !

Alors qu’ils avaient attaqué la saison en trombe, les Suns et les Warriors sont dans le dur. Phoenix a complètement craqué en l’absence de Kevin Durant (et Bradley Beal), et n’a pas encore réussi à relancer la machine malgré le retour de KD (une victoire – une défaite). Les Cactus tenteront de profiter de la petite forme de Golden State – sur trois défaites de suite – et la potentielle absence de Stephen Curry (incertain à cause de son genou) pour retrouver de l’allant. Les Dubs pourraient aussi être privés d’Andrew Wiggins (cheville), qui réalise un beau début de saison, tandis que Bradley Beal (mollet) et Jusuf Nurkic (cheville) sont aussi incertains côté Phoenix.

On espère que tout ce beau monde sera disponible pour nous offrir le match explosif qu’on attend !

Mais aussi…

Les Hawks ont battu Cleveland deux fois, ils devraient donc perdre à Charlotte selon la théorie d’Atlanta.

Toujours pas de Joel Embiid côté Sixers, et une nouvelle défaite à Detroit ?

Qui va marquer le plus de points, Giannis Antetokounmpo ou les Wizards ?

Les Mavs se débrouillent bien sans Luka Doncic, ça devrait passer contre Utah.

Les Français sur le pont

Zaccharie Risacher croise la route de Tidjane Salaün et Moussa Diabaté.

Guerschon Yabusele en déplacement à Detroit.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr au pays du Greek Freak.

Le NBA Injury Report, c’est par ici.