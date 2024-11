De passage sur le stream de Kai Cenat, Kyrie Irving s’est exprimé sur sa relation avec le regretté Kobe Bryant. Le Black Mamba a eu un réel rôle de grand frère pour l’actuel meneur des Mavs en lui prodiguant des conseils qui lui servent encore aujourd’hui.

Kobe Bryant fait partie de ceux qui ont le plus inspiré les joueurs d’aujourd’hui et Kyrie Irving ne fait pas exception à la règle.

Pour Thanksgiving, Uncle Drew était invité sur le stream de Kai Cenat où il a pu parler de sa relation avec le Black Mamba.

En 2016, Kai (le joueur, pas le streameur, qu’on soit bien d’accord) a pu échanger avec Kobe sur la manière de gérer l’image que les fans pouvaient avoir de lui. De son vivant, la légende des Lakers était une personnalité pour le moins clivante pour les raisons qu’on connaît, à savoir l’affaire de viol en 2003 ou encore le comportement plutôt solitaire que le numéro 24 pouvait avoir en public ou avec ses coéquipiers. Être fan de Kobe durant les années 2000 n’était pas chose aisée comme l’évoque Kyrie.

“Les médias lui ont tourné le dos, des fans lui ont tourné le dos. Être fan de Kobe quand tu étais jeune à cette époque, ce n’était pas facile et tu devais avoir ces conversations compliquées. Je lui ai demandé comment il avait géré ça à la fois mentalement, spirituellement et émotionnellement.”

Des conseils qui ont certainement dû servir au meneur de Dallas, lui-même mis sous le feu des projecteurs il y a de ça quelques années. Entre déclarations pour le moins particulières (cf. “la Terre est plate”), des passages à Boston puis Brooklyn qui se sont terminés en eau de boudin, une image “d’antivax” pendant le COVID ou encore la promotion d’un film à caractère antisémite, KY en a connu des polémiques. À l’instar de Kobe, certains spectateurs lui ont tourné le dos alors que Kyrie était un modèle pour de nombreux fans et jeunes joueurs à travers le monde.

Depuis, Irving a remonté la pente et semble avoir retrouvé la place qui était autrefois la sienne dans le cœur des fans. Et le message de Kobe pourrait bien avoir eu un impact dans cette histoire.

“Kobe fait partie de ces personnes qui nous apprennent à devenir meilleurs et d’avoir un impact positif sur le monde. J’ai utilisé le basket pour arriver dans certaines sphères, mais ça ne définit pas du tout qui je suis. Et c’est ce que Kobe m’a appris : ‘ne laisse pas ce sport définir qui tu es’.”

Kyrie Irving shares a heartfelt story about Kobe Bryant, talking about how the media and fans hated him back then and how Kobe motivated him to be great ❤️ pic.twitter.com/jbZQUjqNGu

— FearBuck (@FearedBuck) November 29, 2024

Un message plein de maturité que Kyrie Irving semble pleinement avoir compris en 2024. Âgé de 32 ans aujourd’hui, Kai (on parle toujours du joueur) cherche à transmettre cette mentalité à la nouvelle génération, comme il a déjà pu en faire part dans le passé.

“Ce que vous voyez maintenant, c’est une version de moi dont je suis fier. Ce n’est pas le moment de blâmer qui que ce soit ou d’être rancunier. Je considère simplement que c’est une occasion d’aider la prochaine génération à voir qu’il est possible de surmonter les épreuves et de renaître comme un phénix.” – Kyrie, lors des derniers Playoffs

Source texte : FearBuck